Серед тих, кого 38-річний ведучий публічно ображав, були і його колишні дружини. Про скандальне розлучення з Оленою Войченко, розрив з Христиною Горняк та стосунки з 23-річною Катериною Полтавською розповідаємо далі у матеріалі 24 Каналу.

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Скандальне розлучення з Оленою Войченко

У 2007 році Володимир Остапчук одружився з Оленою Войченко. У жовтні 2019 року з'явилася новина про їхнє розлучення. Подружжя виховало двох дітей – доньку Емілію та сина Евана, навіть планувало назавжди переїжджати в Канаду, але після того, як Остапчук був ведучим Євробачення-2017, його кар'єра різко почала зростати, тому сім'я залишилася в Україні.

Подейкували, що причиною розлучення став роман Володимира з нотаріусом Христиною Горняк, який він закрутив під час участі в "Танцях з зірками". Однак сама Христина запевняла, що це не так.

Це розлучення було одним з найскандальніших в українському шоу-бізнесі. Лише в січні 2023 року Володимир Остапчук зізнався, що наробив багато дурниць, про які тепер шкодує. Влітку минулого року шоумен літав до колишньої дружини та дітей в Канаду, де вони живуть під час повномасштабної війни. Нещодавно у своєму блозі Остапчук розповідав, що старається спілкуватися з дітьми хоча б раз на тиждень.

Другий шлюб з Христиною Горняк

У серпні 2019 року Володимир був ведучим на весіллі в Італії, де познайомився зі своєю другою дружиною. Христина тоді була подружкою нареченої. Однак історія кохання розпочалася згодом. Спочатку Остапчук і Горняк поспілкувалися, а потім повернулися до звичного життя, не зацікавившись одне одним.

Шоумен розповідав, що наступні декілька тижнів після цього знайомства були непростими для нього. У той час він розпочав активну підготовку до прямих ефірів "Танців з зірками" та процес розлучення з Оленою Войченко. З Христиною Остапчук випадково зустрівся за лаштунками проєкту. Саме тоді між ними промайнула іскра, а згодом були тижні листувань, дружнє спілкування, перше побачення та романтична подорож у Париж.

Закохані не одразу оприлюднили свої стосунки, а коли все стало відомо, Христина подякувала обранцю за кохання та турботу. За її словами, після зустрічі з ним почалося нове життя. Цей роман стрімко розвивався і 15 жовтня 2020 року Остапчук і Горняк зіграли пишне весілля. Однак подружнє життя тривало недовго.



Весілля Христини Горняк та Володимира Остапчука / Фото з інстаграму

Після того, як влітку 2022 року ведучий літав до дітей у Канаду, подружжя перестало публікувати спільні фото в соцмережах, не з'являлося разом на публіці. Вже тоді ходили чутки про розрив. Як стало відомо пізніше, восени того ж року пара офіційно розлучилася. Христина переїхала у Відень, а Володимир закрутив роман з 23-річною Катериною Полтавською.

Роман з 23-річною Катериною Полтавською

У соцмережах давно обговорювали ці стосунки, однак офіційно Володимир і Катерина підтвердили їх лише навесні 2023 року. Полтавська натякала, що цей роман розпочався, коли Остапчук вже не був у шлюбі з Горняк. Дівчина нібито не знає, як відбити одруженого чоловіка.

Після оприлюднення стосунків закохані перестали ховатися від публіки. Вони постійно з'являються в інстаграм-сторіс одне одного, разом працюють над ютуб-програмою "Мекнув – питайте". В одному з випусків Остапчук розповів, що був першим чоловіком у своєї теперішньої обраниці, а 16-річна різниця у віці їх зовсім не бентежить.

Ба більше, шоумен познайомив Катю з батьками й разом з нею почав облаштовувати будинок, який придбав, бувши у шлюбі з Христиною. Горняк дізналася про це з соцмереж і була дуже здивована, адже після розлучення питання будинку залишалося відкритим. Схоже, що Остапчук не планує домовлятися на цю тему з колишньою дружиною, тож вона налаштована звертатися до суду.

А Катерина Полтавська тим часом обирає меблі у спільне житло та готується до переїзду. У всіх конфліктах і скандалах, які виникають навколо її коханого, завжди підтримує його та захищає. До прикладу, днями вийшов новий випуск "Мекнув – питайте", де Володимир з друзями обговорювали необхідність жіночої депіляції. Після цього на Остапчука вилилася хвиля хейту, а Катерина не забарилася стати на захист обранця.

Однак невідомо, скільки часу триватимуть ці стосунки. Є чутки, що Катерина та Володимир вже навіть одружилися, однак жоден з них не підтверджує і не спростовує цю інформацію.