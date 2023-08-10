Среди тех, кого 38-летний ведущий публично обижал, были и его бывшие супруги. О скандальном разводе с Еленой Войченко, разрыве с Кристиной Горняк и отношениях с 23-летней Екатериной Полтавской рассказываем дальше в материале 24 Канала.

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Скандальный развод с Еленой Войченко

В 2007 году Владимир Остапчук женился на Елене Войченко. В октябре 2019 года появилась новость об их разводе. Супруги воспитали двоих детей – дочь Эмилию и сына Эвана, даже планировали навсегда переезжать в Канаду, но после того, как Остапчук был ведущим Евровидения-2017, его карьера резко начала расти, поэтому семья осталась в Украине.

Поговаривали, что причиной развода стал роман Владимира с нотариусом Кристиной Горняк, который он закрутил во время участия в "Танцах со звездами". Однако сама Кристина уверяла, что это не так.

Этот развод был одним из самых скандальных в украинском шоу-бизнесе. Лишь в январе 2023 года Владимир Остапчук признался, что наделал много глупостей, о которых теперь жалеет Летом прошлого года шоумен летал к бывшей жене и детям в Канаду, где они живут во время полномасштабной войны. Недавно в своем блоге Остапчук рассказывал, что старается общаться с детьми хотя бы раз в неделю.

Второй брак с Кристиной Горняк

В августе 2019 Владимир был ведущим на свадьбе в Италии, где познакомился со своей второй женой. Кристина тогда была подружкой невесты. Однако история любви началась со временем. Сначала Остапчук и Горняк пообщались, а затем вернулись к привычной жизни, не заинтересовавшись друг другом.

Шоумен рассказывал, что следующие несколько недель после этого знакомства были непростыми для него. В то время он начал активную подготовку к прямым эфирам "Танцев со звездами" и процесс развода с Еленой Войченко. С Кристиной Остапчук случайно встретился за кулисами проекта. В это время между ними промелькнула искра, а потом были недели переписок, дружеское общение, первое свидание и романтическое путешествие в Париж.

Влюбленные не сразу обнародовали свои отношения, а когда все стало известно, Кристина поблагодарила избранника за любовь и заботу. По ее словам, после встречи с ним началась новая жизнь. Этот роман стремительно развивался и 15 октября 2020 Остапчук и Горняк сыграли пышную свадьбу. Однако супружеская жизнь длилась недолго.



Свадьба Кристины Горняк и Владимира Остапчука / Фото из инстаграмма

После того, как летом 2022 года ведущий летал к детям в Канаду, супруги перестали публиковать общие фото в соцсетях, не появлялись вместе на публике. Уже тогда ходили слухи о разрыве. Как стало известно позже, осенью того же года пара официально развелась. Кристина переехала в Вену, а Владимир закрутил роман с 23-летней Екатериной Полтавской.

Роман с 23-летней Екатериной Полтавской

В соцсетях давно обсуждали эти отношения, однако официально Владимир и Екатерина подтвердили их только весной 2023 года. Полтавская намекала, что этот роман начался, когда Остапчук уже не был в браке с Горняком. Девушка якобы не знает, как отбить женатого мужчину.

После обнародования отношений влюбленные перестали прятаться от публики. Они постоянно появляются в инстаграмм-сторисах друг друга, вместе работают над ютуб-программой "Мекнул – спрашивайте". В одном из выпусков Остапчук рассказал, что был первым мужчиной в своей нынешней избраннице, а 16-летняя разница в возрасте их совсем не смущает.

Более того, шоумен познакомил Катю с родителями и вместе с ней начал обустраивать дом, который приобрел, вступая в брак с Кристиной. Горняк узнала об этом из соцсетей и была очень удивлена, ведь после развода вопрос дома оставался открытым. Похоже, что Остапчук не планирует договариваться по этой теме с бывшей женой, поэтому она настроена обращаться в суд.

А Катерина Полтавская тем временем выбирает мебель в общее жилье и готовится к переезду. Во всех конфликтах и скандалах, которые возникают вокруг любимого, всегда поддерживает его и защищает. К примеру, на днях вышел новый выпуск "Мекнул – спрашивайте", где Владимир с друзьями обсуждали необходимость женской депиляции. После этого на Остапчука вылилась волна хейта, а Екатерина сразу стала на защиту избранника.

Однако неизвестно, сколько времени будут продолжаться. Есть слухи, что Екатерина и Владимир уже даже поженились, однако ни один из них не подтверждает и не опровергает эту информацию.