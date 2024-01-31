Колеги чоловіка виступили свідками у справі

Мешканка Анкари попросила суд розлучити її з чоловіком, який не дбав про власну гігієну. Аби довести це у суді, жінка навіть запросила свідків.

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За словами жінки, її чоловік міг чистити зуби 1 – 2 рази на тиждень. Колеги чоловіка виступили свідками у суді й підтвердили бідкання дружини. Вони зазначили, що на роботі від чоловіка тхнуло запахом поту й він ходив весь робочий тиждень в одному одязі.

Ця справа доведена показаннями свідків. Подружжя має виконувати обов'язки спільного життя. Ми всі повинні бути обережними та звертати увагу як на свою поведінку, так і на чистоту,

– сказав адвокат жінки.

Справа з регіонального суду дійшла аж до Верховного апеляційного, та жінка перемогла й суд розлучив подружжя. Неохайного чоловіка навіть зобов'язали виплатити колишній дружині компенсацію – 500 тисяч лір (16,4 тисячі доларів – 24 Канал).

Нагадаємо, раніше ми писали історію нареченої, яка розлучилася зі своїм чоловіком за 48 годин після одруження. Все тому, що чоловік не послухав кохану й вирішив розіграти її на весіллі. Під час розрізання весільного торта наречений зробив жахливу помилку. Яку саме – читайте у матеріалі.