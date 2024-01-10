Наречена розповіла свою історію на американському форумі. Свого імені вона не назвала, але зазначила, що нареченого звали Джейк.

До теми Подруга нареченого зіпсувала його весілля, не промовивши при цьому жодного слова

Наречена попередила коханого, що проти розіграшів на весіллі

Пара була разом 4 роки, 1 з яких – у статусі наречених. За кілька місяців до весілля жінка побачила, що її партнер часто переглядає відео з весільними розіграшами. На деяких з них наречену обмазували тортом, на інших – показували її невдалі фото перед усіма гостями. Жінка одразу попередила чоловіка, що вона проти такого, а якщо він таки вирішить так її розіграти, то вона негайно вимагатиме розлучення.

У відповідь Джейк лише засміявся і запевнив, що нічого такого не планує. Жінка вирішила, що на цьому все закінчилося. Однак вона помітила, що Джейк почав укладати таємні домовленості зі своїми друзями, а потім він взагалі захотів обрати весільний торт і фотографа. Жінка не подумала нічого поганого, адже навпаки була рада, що чоловік бере активну участь у плануванні свята. Проте на всякий випадок вона нагадала про своє застереження щодо розіграшів.

Сукня, макіяж, зачіска – усе було зіпсоване через нареченого

У день весілля все було добре, аж поки не настав момент розрізання торта. Усі гості дивилася на молодят, а навпроти стояв фотограф. Як раптом наречена відчула, що її взяли за потилицю, а вже за секунду її обличчя опинилося у торті. Мало того, що весь її макіяж та зачіска були зіпсовані, навіть сукня була вся у торті. Гості сміялися, а найголосніше реготав наречений.



Наречений принизив кохану під час розрізання торта / Фото Alexander Zvir, Pexels

Фотограф зробив фото, а Джейк сказав коханій, що тепер це буде їхнім весільним фото. Наречена вдарила чоловіка в обличчя і вибігла у сльозах з залу. Жінка плакала в туалеті від приниження та образи, аж поки за нею не прийшов брат нареченого Френк, який привів з собою Джейка. Наречений весь тремтів, коли просив вибачення у коханої. Він навіть не дивився їй в очі.

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Джейк ще раз перепросив, а потім Френк повів нас назад у залу, де раптом стало дуже тихо. Більшість наших сімей трохи зніяковіло дивилися в підлогу. Святкування було перерване і мене відвіз додому Френк, тому що я була дуже зла на свого чоловіка і не хотіла його бачити,

– розповіла жінка.

Дорогою Френк розповів, що його брат завжди любив псувати свята. На його день народження Джейк кидав у нього торт і ламав подарунки. Коли він побачив таке приниження нареченої на весіллі, то зрозумів, що Джейк – погана людина, яка отримує задоволення від приниження інших.

Одразу після весілля наречена вирішила розірвати цей шлюб. Джейк попросив її цього не робити і назвав свій вчинок "нешкідливою витівкою". Родичі нареченої також не зрозуміли рішення жінки. Однак наречена впевнена, що зробила правильно. Вона просила коханого не влаштовувати ніяких розіграшів, але він не послухав її. Жінка більше не може довіряти такому партнеру.