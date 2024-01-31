Коллеги мужчины выступили свидетелями по делу

Жительница Анкары попросила суд развести ее с мужем, который не заботился о собственной гигиене. Чтобы доказать это в суде, женщина даже пригласила свидетелей.

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По словам женщины, ее муж мог чистить зубы 1 – 2 раза в неделю. Коллеги мужчины выступили свидетелями в суде и подтвердили жалобы жены. Они отметили, что на работе от мужчины пахло потом и он ходил всю рабочую неделю в одной одежде.

Это дело доказано показаниями свидетелей. Супруги должны выполнять обязанности совместной жизни. Мы все должны быть осторожными и обращать внимание как на свое поведение, так и на чистоту,

– сказал адвокат женщины.

Дело из регионального суда дошло к Верховному апелляционному. Женщина победила, и суд развел супругов. Неопрятного мужа даже обязали выплатить бывшей жене компенсацию – 500 тысяч лир (16,4 тысячи долларов – 24 Канал).

Напомним, ранее мы писали историю невесты, которая развелась со своим мужем через 48 часов после бракосочетания. Все потому, что муж не послушал ее и решил разыграть любимую на свадьбе. Во время разрезания свадебного торта жених совершил ужасную ошибку. Какую именно – читайте в материале.