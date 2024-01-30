От жены до вдовы – 1 час

48-летний Торас сделал предложение любимой еще в январе 2018 года, а через 18 месяцев у пары родилась дочь. Молодые родители с нетерпением ждали свадьбы, чтобы узаконить свои чувства.

К теме Плакал весь зал: военный сделал любимой предложение на концерте, где играли музыку с "Гарри Поттера"

В день свадьбы Джонни была очень счастлива, ведь выходила замуж за Тораса, которого считала своей родственной душой. Молодожены уже произнесли свои обеты в церкви и официально стали супругами, как случилось кое-что неожиданное.



Джонни считает Тораса самым лучшим отцом / Фото из семейного архива пары

Молодожены вышли на улицу, чтобы сделать свадебные фотографии. Пока гости фотографировались, Торас сказал любимой, что он не может дышать. Мужчине было жарко, и он хотел попить воды. День был жаркий, поэтому Джонни подумала, что Торасу стало плохо из-за того, что он был одет в костюм.

Я подумала, что у него приступ паники. Он постоянно просил прощения и говорил как сильно меня любит. Я даже не представлял, что будет дальше

сказала женщина.

Через мгновение Торас упал на землю возле своей невесты. Через несколько минут приехала скорая помощь и мужчину забрали в больницу.

Читайте также "Подожди ты серьезно?": брат жениха на свадьбе выдал тайну, которую скрывал 20 лет

"Это было так сюрреалистично. Лишь 10 минут назад мы закончили произносить наши свадебные клятвы, пообещав лелеять друг друга, пока смерть не разлучит нас", – сказала невеста.



Джонни прожила самый плохой день в своей жизни / Фото из архива женщины

В больнице медики пытались реанимировать Тораса. Лишь через 40 минут они вышли к Джонни и позволили зайти к любимому. Выяснилось, что у мужчины остановилось сердце из-за разрыва тромба, так что спасти его не удалось. Джонни не могла поверить, что только час назад стояла в церкви вместе с Торасом, а сейчас он мертвый лежит в больничной палате.

Свадебный день превратился в ужасную трагедию для невесты, ведь лишь несколько месяцев назад она потеряла отца, умершего от лейкемии, и двоюродного брата. Сейчас женщина пытается справиться со своим горем и сохранить память о мужчине.