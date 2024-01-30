Под мантией волшебника был военный ВСУ

Помните слова Альбуса Дамблдора о том счастье можно найти даже в самые темные времена? Эти слова идеально описывают щемящее и неожиданное событие случившееся на концерте.

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Видео с предложением опубликовали в тиктоке. На нем видно как актер, переодетый у Хагрида, просит выйти на сцену человека, сидящего на 28 месте 4 ряда. Удивленная Мария сразу поднялась и вышла на сцену, не догадываясь, что ее ожидает дальше.

Когда на сцену вышел ее любимый, девушка начала плакать. Мужчина был одет, как и положено всем волшебникам, в длинную мантию. Но под ней виднелась форма военнослужащего Вооруженных Сил Украины. На лице у воина была балаклава, так что никто другой кроме любимой не мог его идентифицировать.

Смотрите трогательное видео помолвки военного:

С огромным букетом белых и красных роз и мягкой игрушкой мужчина встал на одно колено и сделал предложение любимой. Мария совсем не ожидала появления мужчины, поэтому пораженная плакала и кивала головой подтверждая, что согласна выйти замуж за защитника.

Весь зал громко аплодировал, а символический оркестр начал играть песню Nick Cave и The Bad Seeds "O Children", под которую в фильме танцевали Гарри и Гермиона, чтобы хотя бы на мгновение забыть о тяжелом бремени, которое было на их плечах. Военный с любимой остались на сцене и медленно танцевали обнявшись, пока на фоне показывали сцены из фильма. Момент был столь чувственный и романтичный, что плакал почти весь зал.