В тиктоке мужчина по имени Марк, который недавно женился, рассказал что его младший брат Тоби выдал семейную тайну двадцатилетней давности.

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Оказывается, когда они были детьми брат "разрешил" Марку взять на себя его вину.

Как все было

История началась в детстве. Тоби было тогда 8 лет. В гости к Марку пришел его друг Дэйв. Вместе они собрались играть в пейнтбол. Тоби, который тоже любил эту игру, спросил, может ли присоединиться к ним. Однако ответ был "нет".

Тоби рассердился. Он решил все равно идти с Марком и Дэйвом. Однако, когда собрал свои вещи и спустился на первый этаж, брата и его друга уже не было.

Тогда Тоби решил отомстить Марку. Он взял несколько шариков брата с краской и запустил их в соседский забор. Когда об этом узнали соседи, они пришли к родителям Марка и Тоби выразить свое возмущение.

Марк пытался объяснить, что это сделал не он. Однако парню никто не поверил. В качестве наказания его заставили убираться в доме.

В то время Тоби спокойно смотрел телевизор и не чувствовал мучений совести, что подставил брата. Свою тайну он берег в течение двадцати лет и решил признаться только во время свадьбы.

Марк был просто в шоке.



Подожди-подожди ты серьезно? – спросил он.

Тоби в ответ поблагодарил брата за то, что в тот вечер смотрел телевизор.