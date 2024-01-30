Від дружини до вдови – 1 година

48-річний Торас освідчився коханій ще в січні 2018 року, а через 18 місяців у пари народилася донька. Молоді батьки з нетерпінням чекали дати весілля, щоб узаконити свої почуття.

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У день весілля Джонні була дуже щасливою, адже виходила заміж за Тораса, якого вважала своєю спорідненою душею. Молодята вже виголосили свої обітниці у церкві й офіційно стали подружжям, як трапилося дещо неочікуване.



Джонні вважає Тораса найкращим батьком / Фото з сімейного архіву пари

Наречені вийшли на вулицю, щоб зробити весільні фотографії. Поки гості фотографувалися, Торас сказав коханій, що він не може дихати. Чоловіку було жарко й він хотів попити води. День був спекотний, то ж Джонні подумала, що Торасу стало зле через те, що він був одягнений у костюм.

Я подумала, що у нього напад паніки. Він постійно просив пробачення і говорив, як сильно мене кохає. Я навіть не уявляв, що буде далі,

– сказала жінка.

Через мить Торас впав на землю біля своєї нареченої. За кілька хвилин приїхала швидка допомога і чоловіка забрали у лікарню.

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"Це було так сюрреалістично. Лише 10 хвилин тому ми закінчили вимовляти наші весільні обітниці, пообіцявши плекати один одного, доки смерть не розлучить нас", – сказала наречена.



Джонні прожила найгірший день у своєму житті / Фото з архіву жінки

У лікарні медики намагалися реанімувати Тораса. Лише через 40 хвилин вони вийшли до Джонні й дозволили зайти до коханого. З'ясувалося, що у чоловіка зупинилося серце через розрив тромбу, то ж врятувати його не вдалося. Джонні не могла повірити, що лише 1 годину тому стояла у церкві разом з Торасом, а зараз він мертвий лежить у лікарняній палаті.

Весільний день перетворився на жахливу трагедію для нареченої, адже лише кілька місяців тому вона втратила батька, який помер від лейкемії, та двоюрідного брата. Зараз жінка намагається впоратися зі своїм горем й зберегти пам'ять про чоловіка.