Розлучення серед відомих людей не є чимось дивним. Зазвичай знаменитості одружуються та розлучаються значно частіше, аніж звичайні люди.

До теми Майлі Сайрус, Бредлі Купер та інші: зіркові пари, які одружилися та розлучилися впродовж року

Дженніфер Лопес

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес була одружена 4 рази. Вперше зірка одружилася у 28 років. Тоді її обранцем став красивий продюсер Охані Ноа. Однак подружнє життя пари тривало лише 11 місяців.



Дженніфер Лопес з першим чоловіком / Фото GrosbyGroup

Другим законним чоловіком акторки був танцюрист Кріс Джадд, та цей шлюб тривав ще менше – 9 місяців.



Вдруге Лопес одружилася у 2001 році / Фото GrosbyGroup

Незадовго після розлучення Дженніфер почала зустрічатися з колегою по цеху – актором Беном Аффлеком. Пара навіть вирішила одружитися, але всього за 4 дні до особливої події весілля скасували. Це був 2004 рік. У цьому ж році зірка втретє вийшла заміж – за співака Марка Ентоні. У подружжя народилося двоє дітей. Однак у 2011 році вони оголосили про розлучення.

Після того Дженніфер почала зустрічалася з бейсболістом Алексом Родрігесом, і той навіть освідчився зірці. Через пандемію коронавірусу весілля довелося переносити кілька разів, а в кінцевому результаті пара взагалі передумала одружуватися.

У 2022 році акторка четвертий раз пішла під вінець. На цей раз вона таки одружилася з колишнім коханням – Беном Аффлеком.

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Ніколас Кейдж

Американський актор Ніколас Кейдж одружувався 5 разів. Вперше пропозицію руки та серця він зробив Патрісії Аркетт у 1987 році. Однак це було перше побачення, то ж акторка відмовила наполегливому залицяльнику. Вона зателефонувала Ніколасу аж через 8 років, коли вже була готова до шлюбу. Почуття Ніколаса нікуди не поділитися, тому закохані одружилися й прожили разом 6 років – до 2001 року.

У 2002 році актор одружився з донькою "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі Лізою Марі Преслі. Однак сімейне життя у пари не склалося, то ж вони розлучилися вже через 3 місяці.



Ніколас Кейдж одружився з Лізою Марі Преслі / Фото Dora Britt, Flickr

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У 2004 році Кейдж познайомився в ресторані з Еліс Кім, яка була молодшою від нього на 19 років. Через 2 місяці після знайомства пара одружилася, а через рік у них народилася дитина. Цей шлюб актора тривав до 2016 року.

У 2019 році в актора був найкоротший шлюб. Він одружився з візажисткою Ерікою Койте у Лас-Вегасі, а через 4 дні подав заяву на анулювання. Ніколас пояснив, що був п'яний, коли говорив: "Так". Через 3 місяці актор отримав дозвіл на розлучення.

Наступного разу Кейдж одружився у 2021 році. Його обраницею стала молодша на 29 років японська художниця Ріко Шібана. У подружжя народилася донька.

Кім Кардашьян

Американська телевізійна зірка Кім Кардашьян вперше пішла під вінець у 19 років. Її шлюб з музичним продюсером Деймоном Томасом тривав 3 роки. Вдруге Кім стала дружиною баскетболісту Крісу Гамфрісу. Подружнє життя пари тривало 72 дні.

Третім чоловіком Кім Кардашьян став репер Каньє Вест. Стосунки пари тривали 9 років й за цей час у них народилося 4 дітей. У 2021 році вони вирішили подати на розлучення.

Том Круз

Цей голлівудський красень одружувався тричі. З першою дружиною – Мімі Роджерс – актор прожив у шлюбі 3 роки. Після розлучення він почав зустрічатися з Ніколь Кідман. У 1990 році пара одружилася. Подружжя усиновило двох дітей, однак у 2001 році вирішило розлучитися.

Третьою дружиною популярного актора стала Кеті Холмс. У подружжя народилася дитина, але це не стало на заваді розлученню, яке відбулося у 2012 році.

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Єва Лонгорія

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" вперше одружилася у 2002 році. Її шлюб з Тайлером Крістофером тривав недовго – 2 роки.

У 2004 році акторка почала зустрічатися баскетболістом Тоні Паркером, а через 2 роки пара одружилася у Парижі. На цей раз подружнє життя Єви Лонгорії тривало на 1 рік довше. Вона розлучилася з Паркером, коли дізналася про його зради.

Акторка зустріла своє нове кохання у 2013 році – бізнесмена Хосе Бастонома. Чоловік освідчився коханій в ОАЕ у 2015 році, а через рік закохані відсвяткували весілля. Зараз щасливе подружжя виховує сина. Схоже, цей шлюб акторки значно щасливіший, адже вона називає Хосе "найкращим чоловіком, про якого вона могла мріяти".

Ларрі Кінг

Американський журналіст Ларрі Кінг, який помер у 2021 році, був одружений 8 разів. У 1952 році він пішов наперекір батькам і одружився зі шкільним коханням – Фредою Міллер. Однак батьки журналіста так розізлилися, що через рік довелося анулювати шлюб.

У 1961 році Кінг взагалі одружувався двічі – з Аннет Кей та зіркою Playboy Ален Акінс. Цікаво, що з Акінс він одружувався двічі. Але між цим обіцяв вічне кохання Міккі Сатфін. Журналіст також перебував у шлюбі з колишньою вчителькою математики Шерон Лепор, бізнесвумен Джулі Олександр та Шон Саутвік, яка стала його останньою дружиною.