Про нетипову ситуацію дівчина написала письменниці Джейн Грін, яка дає поради читачам у своїй колонці.

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Сварка ледь не дійшла до бійки

Дівчина розповіла, що весілля відбудеться за кілька місяців, однак вона вже сумнівається у тому, чи варто його робити. Річ у тому, що її хлопець хоче, аби на весіллі взагалі не було м'яса. Така ситуація є неприйнятною для нареченої, адже сама вона полюбляє стейки та гамбургери. Крім того, її родичі точно будуть не в захваті, якщо не зможуть ситно поїсти на весіллі.

Однак наречений має чітку позицію – ніякого м'яса. Мовляв, багато його рідних також не їдять м'ясо, і їм буде неприємно дивитися, як інші люди їдять м'ясні страви. Для нареченої такий аргумент взагалі незрозумілий, адже вдома вони завжди готують різні страви й коханого ніколи не бентежила наявність м'яса в холодильнику.

Це вже кілька місяців є яблуком розбрату настільки, що ми спалахнули криком перед працівником кейтерингу. Все тому, що мій наречений розлютився, бо я попросила скуштувати м'ясну страву,

– розповіла наречена.

Зараз дівчина шокована впертістю свого обранця. Ця ситуація відкрила їй очі на іншу сторону коханого.

"Але хіба це не дурість – скасувати весілля через стейк?", – наголосила наречена.

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Річ далеко не в м'ясі

Джейн Грін зазначила, що насправді сварка через стейк говорить про дещо більше. Шлюб – це компроміс. Двоє людей можуть мати різні думки та різні погляди, однак вони хочуть бути разом, тому завжди шукають варіант, який влаштує їх обох. Водночас наречений-веган просто не бажає йти на цей компроміс.

Це дивно, враховуючи, що він уже дозволяє м'ясо у вашому домі, і мені важко зрозуміти причину його непримиренності. Ви кажете, що багато членів його родини вегани, а це означає, що не вся його родина вегани. Я впевнена, що вони достатньо дорослі, щоб мати справу з людьми, які їдять м'ясо навколо них,

– відповіла Грін.

Вона порадила нареченій з'ясувати суть конфлікту та такої наполегливої впертості коханого. Водночас Грін зазначила, що великий плюс полягає у тому, що дівчина дізналася про цю рису характеру свого обранця до весілля, а не після.