О нетипичной ситуации девушка написала писательнице Джейн Грин, которая дает советы читателям в своей колонке.

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Ссора чуть не дошла до драки

Девушка рассказала, что свадьба состоится через несколько месяцев, однако она уже сомневается в том, стоит ли ее делать. Дело в том, что ее парень хочет, чтобы на свадьбе вообще не было мяса. Такая ситуация неприемлема для невесты, ведь сама она любит стейки и гамбургеры. Кроме того, ее родственники точно будут не в восторге, если не смогут сытно поесть на свадьбе.

Однако жених имеет четкую позицию – никакого мяса. Мол, многие его родные тоже не едят мясо, и им будет неприятно смотреть, как другие люди едят мясные блюда. Для невесты такой аргумент вообще неясен, ведь дома они всегда готовят разные блюда и любимого никогда не смущало наличие мяса в холодильнике.

Это уже несколько месяцев является яблоком раздора настолько, что мы вспыхнули криком перед работником кейтеринга. Все потому, что мой жених разозлился, потому что я попросила попробовать мясное блюдо,

– рассказала невеста.

Сейчас девушка шокирована упертостью своего избранника. Эта ситуация открыла ей глаза на другую сторону возлюбленного.

"Но разве это не глупость – отменить свадьбу из-за стейка?", – подчеркнула невеста.

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Дело далеко не в мясе

Джейн Грин отметила, что на самом деле ссора из-за стейка говорит о кое-чем большем. Брак – это компромисс. Два человека могут иметь разные мнения и разные взгляды, однако они хотят быть вместе, поэтому всегда ищут вариант, который устроит их обоих. В то же время, жених-веган просто не желает идти на этот компромисс.

Это удивительно, учитывая, что он уже позволяет мясо в вашем доме, и мне трудно понять причину его непримиримости. Вы говорите, что многие члены его семьи веганы, а это значит, что не вся его семья веганы. Я уверена, что они достаточно взрослые, чтобы иметь дело с людьми, которые едят мясо вокруг них.

– ответила Грин.

Она посоветовала невесте выяснить суть конфликта и такого упорного упрямства любимого. В то же время Грин отметила, что большой плюс состоит в том, что девушка узнала эту черту характера своего избранника до свадьбы, а не после.