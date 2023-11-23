В тиктоке популярным стал хештег #orangepeeltheory, что означает "теория апельсиновой кожуры". Люди со всего мира делятся своими историями о маленьких вещах, говорящих о великой любви.

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Любовь в простом

"Теория апельсиновой кожуры" означает, что ваш партнер делает какие-то обычные и простые вещи и тем самым показывает свою заботу и любовь к вам. К примеру, если вы попросите его передать вам апельсин, он сам очистит его. Это мелочь, которая на самом деле очень много значит.

Так вот, люди со всего мира начали делиться собственными историями, подходящими под эту теорию. Пекарь Дженна рассказала, как жаловалась любимому, что длинные ногти мешают ей разделять белки от желтков в яйцах. Чтобы сделать приятно партнерше, мужчина сам разделил много яиц и принес Дженни целый запас. Этот поступок очень поразил девушку, и она поняла, что действительно небезразлична партнеру.

Честно говоря, это была лишь небольшая болтовня. Я не думала, что он обратил внимание на мои слова. К тому же, это не было большой проблемой, лишь маленький момент разочарования. Но он услышал меня! Никогда не думала, что яичные желтки заставят меня плакать,

– призналась Дженна.

Другая женщина рассказала, что наоборот после использования "теории апельсиновой шкурки" порвала со своим партнером. Она попросила его о простых услугах: завязать ей волосы и положить полотенце на батарею, чтобы оно нагрелось. Однако мужчина этого не сделал. Это заставило женщину понять, что она делает для него гораздо больше, чем он для нее.

Благодаря "теории апельсиновой кожуры" женщина осознала, что не видит своего будущего с таким человеком.

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Любопытно! Некоторые из пользователей отметили, что "теорию апельсиновой кожуры" можно использовать не только в романтических отношениях, но и в дружеских и деловых.

Заметим, что схожую теорию можно отследить в книге "5 языков любви" Гэри Чемпена. Автор описывает ее как "служение". Это когда человек проявляет свою любовь к другим тем, что заботится о них и совершает разные поступки.