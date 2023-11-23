У тіктоці популярним став хештег #orangepeeltheory, що означає "теорія апельсинової шкірки". Люди з усього світу діляться своїми історіями про маленькі речі, які говорять про велику любов.

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Любов у простому

"Теорія апельсинової шкірки" означає, що ваш партнер робить якісь звичайні та прості речі і тим самим показує свою турботу та любов до вас. До прикладу, коли ви попросите його чи її передати вам апельсин, він сам очистить її. Це дрібничка, яка насправді дуже багато означає.

Так от, люди з усього світу почали ділитися власними історіями, які підходять під цю теорію. Пекарка Дженна розповіла, як бідкалася коханому, що довгі нігті заважають їй розділяти білки від жовтків у яйцях. Аби зробити приємність партнерці, чоловік сам розділив багато яєць і приніс Дженні цілий запас. Цей вчинок дуже вразив дівчину, і вона зрозуміла, що дійсно небайдужа партнеру.

Чесно кажучи, це була лише невелика балаканина. Я не думала, що він звернув увагу на мої слова. До того ж це не було великою проблемою, лише маленький момент розчарування. Але він почув мене! Ніколи не думала, що яєчні жовтки змусять мене плакати,

– зізналася Дженна.

Інша жінка розповіла, що навпаки після використання "теорії апельсинової шкірки" порвала зі своїм партнером. Вона попросила його про прості послуги: зав'язати їй волосся та покласти рушник на батарею, щоб він нагрівся. Однак чоловік цього не зробив. Це змусило жінку зрозуміти, що вона робить для нього значно більше, аніж він для неї.

Завдяки "теорії апельсинової шкірки" жінка усвідомила, що не бачить свого майбутнього з такою людиною.

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Цікаво! Дехто з користувачів зазначив, що "теорію апельсинової шкірки" можна використовувати не лише у романтичних стосунках, а й у дружніх та ділових.

Зауважимо, що схожу теорію можна відстежити у книзі "5 мов любові" Гері Чемпена. Автор описує її як "служіння". Це коли людина проявляє свою любов до іншої тим, що дбає про неї і робить різні вчинки.