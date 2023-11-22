Лаура Вотли вышла замуж еще в мае этого года, но видео в тиктоке решила опубликовать только сейчас. Щемящий ролик мгновенно набрал тысячи просмотров и множество комментариев.

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Невеста надела платье 64-летней давности

Лаура рассказала Newsweek, что когда занималась поиском своего свадебного платья, ее бабушка Морин вспомнила, что ее особое платье лежит на чердаке. Внучке было очень интересно взглянуть на наряд бабушки, так что пока она отвлекала старушку, мама и тетя искали платье.

Я не могла поверить в то, насколько платье было красивым. Его нужно было почистить, но размер был идеальным. Мне не нужны были никакие изменения, только новый замок,

– рассказала невеста.

Так девушка решила сделать бабушке сюрприз и одеть ее кружевное платье с бантом на свадьбу.

Невеста надела на свадьбу платье бабушки: видео

На видео со свадьбы ясно, что сюрприз однозначно удался. Реакция бабушки просто поражает – женщина была шокирована и невероятно счастлива, когда увидела внучку в кружевном платье, в котором выходила замуж 64 года назад.



Бабушка удивлена сюрпризом внуки / Фото Geraint Roberts

В платье своей бабушки невеста пригласила на танец дедушку под песню Фрэнка Синатры "My way" и тогда уже никто не мог сдержать эмоции. Впоследствии гости привели к ним Морин и внучка и бабушка много плакали и обнимались.

"Это был момент, который я никогда не забуду. Это также было полной неожиданностью для всех наших гостей, поэтому наблюдать за реакцией каждого было просто невероятно", – рассказала Лаура.



Невеста танцевала с бабушкой и дедушкой / Фото Geraint Roberts

В сети поражены сюрпризом невесты

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