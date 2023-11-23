Усвідомлення не виникає раптово. Це сповільнений процес, який наповнюється розчаруваннями, розбитими очікуваннями, рутиною та іншим. Спочатку хтось може ігнорувати дане відчуття, але тут варто діяти.

До теми 7 ознак, що чоловік не хоче серйозних стосунків з вами: є навіть кодове слово

Якщо вам не вистачає надії, мотивації та життєздатності у ваших стосунках, це повинно викликати занепокоєння. Зрештою, кохання має означати перш за все щастя, гармонію та задоволення.

Як діяти, коли ви нещасливі у стосунках

Головне, що перш за все радять фахівці, – поговорити зі своїм партнером. Адже ви не можете обманювати ні його, ні себе. Ця розмова не означатиме, що ви тут і зараз ставите крапку у своїх стосунках. Навпаки – можливо це стане поштовхом до спільної роботи.

1. Поміркуйте разом, що привело когось із вас до такого стану. Це знання дозволить розуміти причини вашого стану і знайти ключі до вирішення проблеми. Поставте прості питання: коли ви почали це відчувати, які ситуації збільшують чи зменшують це відчуття, що могло б вирішити проблему. Можливо, відчуття дискомфорту насправді ховається не у ваших стосунках, а в іншому контексті.

2. Зосередьтеся на своїх почуттях і висловлюйте їх без звинувачень на адресу партнера. Використовуйте фрази, які починалися б: я вірю, я відчуваю, я хочу.

3. Уважно слухайте та готуйтеся до реакції. Важливо, щоб партнер звертав на вас увагу і розумів вашу особисту реальність.

4. Готуйтеся до змін. Відчуття того, що ви нещасливі у стосунках може бути пов'язане поза вашими стосунками. Наприклад, через роботу. У важкі хвилини потрібна підтримка одне одного. Любов допоможе подолати будь-які виклики.

Утім, у багатьох випадках нещастя виникає через розбите серце. Почуття мають властивість згасати протягом певного часу. Якщо це ваш випадок – не затягуйте з рішенням. Дійте зріло: поговоріть, поясніть причини, вислухайте партнера і разом поставте крапку, якщо ви розумієте, що врятувати вже нічого не можна.