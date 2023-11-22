Експертка зі знайомств з Нью-Йорка Сара Лорен вирішила застерегти жінок від невдалих стосунків. У своєму тіктоці вона виокремила 7 ознак, які говорять про незацікавленість чоловіка. Багато жінок у коментарях підтвердили її слова.
Читайте також Як уникнути сварок через гроші: 4 дієві поради для закоханих пар
Він пише лише вночі або на вихідних
Якщо чоловік пише вам лише на вихідних або вночі – це сигнал, що він не зацікавлений у стосунках. Адже він не шукає час вдень, аби поцікавитися вашими справами. Він згадує про вас лише тоді, коли не зайнятий нічим іншим і в принципі не має ніяких інших справ.
Він каже, що не любить писати текстові повідомлення
Чоловік, який дійсно зацікавлений у побаченні з вами, одразу відповідатиме на ваші повідомлення навіть, якщо й не дуже любить це робити.
Будь-який хлопець знайде час, щоб написати вам повідомлення, якщо захоче бути з вами. Крім того, він може подзвонити,
– зазначила Сара Лорен.
Ви зустрічаєтеся лише в спальні
Якщо ви не ходите на романтичні побачення, а зустрічаєтеся виключно у нього в спальні, щоб зайнятися сексом, то це ще одна ознака незацікавленості чоловіка у стосунках. Партнер, який хоче мати з вами романтичні стосунки, обов'язково познайомить вас з друзями та буде водити на цікаві побачення.
Як зрозуміти, що чоловік не зацікавлений у серйозних стосунках / Фото Khoa Võ, Pexels
Він дуже стриманий
Відсутність проявів ніжності у публічних місцях може бути тривожним дзвіночком. Так, декому дійсно некомфортно проявляти свої почуття на людях, і це нормально. Однак, якщо чоловік взагалі ніяк з вами не взаємодіє, не обіймає, не бере руку, узагалі не торкається – це причина задуматися.
Він не ділиться хорошими новинами
Важливими новинами з життя та найбільшими досягненнями усі завжди діляться з найближчими людьми. Якщо про якісь новини з життя чоловіка ви дізнаєтеся не від нього, а, наприклад, з соціальних мереж, значить він не планує будувати своє майбутнє з вами.
Цікаво Неймовірний сюрприз: наречена шокувала бабусю, коли одягнула на весілля її сукню
Йому не подобаються ваші публікації у соцмережах
Чоловік, якому ви дійсно подобаєтеся і який хоче серйозних стосунків, зазвичай активно реагує на ваші соціальні мережі: ставить лайки, надсилає реакції на історії. Якщо ж чоловік взагалі за вами не стежить, то є ймовірність, що він не зацікавлений.
Він постійно дратується на вас
Якщо ви помічаєте, що чоловік часто у вас розчаровується або є надто дратівливим, то експертка зі знайомств радить не витрачати на нього свій час.
Не витрачайте час на партнера, який насправді не зацікавлений у стосунках / Фото Rene Asmussen, Pexels
Кодове слово
Сара Лорен вважає, що є кодове слово, яке означає, що чоловік точно не планує серйозних стосунків з вами. Мовиться про постійне використання фрази "я зайнятий". Це означає, що він не шукає способу, аби зустрітися з вами, і навіть не намагається це зробити.