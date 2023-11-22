Експертка зі знайомств з Нью-Йорка Сара Лорен вирішила застерегти жінок від невдалих стосунків. У своєму тіктоці вона виокремила 7 ознак, які говорять про незацікавленість чоловіка. Багато жінок у коментарях підтвердили її слова.

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Він пише лише вночі або на вихідних

Якщо чоловік пише вам лише на вихідних або вночі – це сигнал, що він не зацікавлений у стосунках. Адже він не шукає час вдень, аби поцікавитися вашими справами. Він згадує про вас лише тоді, коли не зайнятий нічим іншим і в принципі не має ніяких інших справ.

Він каже, що не любить писати текстові повідомлення

Чоловік, який дійсно зацікавлений у побаченні з вами, одразу відповідатиме на ваші повідомлення навіть, якщо й не дуже любить це робити.

Будь-який хлопець знайде час, щоб написати вам повідомлення, якщо захоче бути з вами. Крім того, він може подзвонити,

– зазначила Сара Лорен.

Ви зустрічаєтеся лише в спальні

Якщо ви не ходите на романтичні побачення, а зустрічаєтеся виключно у нього в спальні, щоб зайнятися сексом, то це ще одна ознака незацікавленості чоловіка у стосунках. Партнер, який хоче мати з вами романтичні стосунки, обов'язково познайомить вас з друзями та буде водити на цікаві побачення.



Як зрозуміти, що чоловік не зацікавлений у серйозних стосунках / Фото Khoa Võ, Pexels

Він дуже стриманий

Відсутність проявів ніжності у публічних місцях може бути тривожним дзвіночком. Так, декому дійсно некомфортно проявляти свої почуття на людях, і це нормально. Однак, якщо чоловік взагалі ніяк з вами не взаємодіє, не обіймає, не бере руку, узагалі не торкається – це причина задуматися.

Початок нових стосунків – трепетний момент. Почуватися в цей час більш захищено можна з презервативами Durex®. Вже понад 90 років бренд покращує якість та створює нові продукти, серед яких ви знайдете ті, що підходять саме вам та вашому партнеру. Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Extra Safe (максимальна надійність), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Він не ділиться хорошими новинами

Важливими новинами з життя та найбільшими досягненнями усі завжди діляться з найближчими людьми. Якщо про якісь новини з життя чоловіка ви дізнаєтеся не від нього, а, наприклад, з соціальних мереж, значить він не планує будувати своє майбутнє з вами.

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Йому не подобаються ваші публікації у соцмережах

Чоловік, якому ви дійсно подобаєтеся і який хоче серйозних стосунків, зазвичай активно реагує на ваші соціальні мережі: ставить лайки, надсилає реакції на історії. Якщо ж чоловік взагалі за вами не стежить, то є ймовірність, що він не зацікавлений.

Він постійно дратується на вас

Якщо ви помічаєте, що чоловік часто у вас розчаровується або є надто дратівливим, то експертка зі знайомств радить не витрачати на нього свій час.



Не витрачайте час на партнера, який насправді не зацікавлений у стосунках / Фото Rene Asmussen, Pexels

Кодове слово

Сара Лорен вважає, що є кодове слово, яке означає, що чоловік точно не планує серйозних стосунків з вами. Мовиться про постійне використання фрази "я зайнятий". Це означає, що він не шукає способу, аби зустрітися з вами, і навіть не намагається це зробити.