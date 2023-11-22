Эксперт из знакомств из Нью-Йорка Сара Лорен решила предостеречь женщин от неудачных отношений. В своем тиктоке она выделила 7 признаков, которые говорят о незаинтересованности мужчины. Многие женщины в комментариях подтвердили ее слова.

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Он пишет только ночью или на выходных

Если мужчина пишет вам только на выходных или ночью – это сигнал, что он не заинтересован в отношениях. Он ведь не ищет время днем, чтобы поинтересоваться вашими делами. Он упоминает о вас только тогда, когда не занят ничем иным и в принципе не имеет никаких других дел.

Он говорит, что не любит писать текстовые сообщения

Человек, действительно заинтересованный в свидании с вами, сразу будет отвечать на ваши сообщения даже, если и не очень любит это делать.

Любой парень найдет время, чтобы написать вам уведомление, если захочет быть с вами. Кроме того, он может позвонить,

– отметила Сара Лорен.

Вы встречаетесь только в спальне

Если вы не ходите на романтические свидания, а встречаетесь исключительно у него в спальне, чтобы заняться сексом, это еще один признак незаинтересованности мужчины в отношениях. Партнер, желающий иметь с вами романтические отношения, обязательно познакомит вас с друзьями и будет водить на интересные свидания.



Как понять, что мужчина не заинтересован в серьезных отношениях / Фото Khoa Võ, Pexels

Он очень сдержан

Отсутствие проявлений нежности в общественных местах может быть тревожным звоночком. Да, некоторым действительно некомфортно проявлять свои чувства на людях, и это нормально. Однако если мужчина вообще никак с вами не взаимодействует, не обнимает, не берет за руку, вообще не касается – это причина задуматься.

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Он не делится хорошими новостями

Важными новостями из жизни и величайшими достижениями все всегда делятся с самыми близкими людьми. Если о каких-то новостях из жизни мужчины вы узнаете не от него, а, например, из социальных сетей, значит, он не планирует строить свое будущее с вами.

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Ему не нравятся ваши публикации в соцсетях

Человек, которому вы действительно нравитесь и который желает серьезных отношений, обычно активно реагирует на ваши социальные сети: ставит лайки, посылает реакции на истории. Если же мужчина вообще за вами не следит в соцсетях, то есть вероятность, что он не заинтересован.

Он постоянно раздражается на вас

Если вы замечаете, что мужчина часто в вас разочаровывается или слишком раздражителен, то эксперт по знакомствам советует не тратить на него свое время.



Не тратьте время на партнера, который действительно не заинтересован в отношениях / Фото Rene Asmussen, Pexels

Кодовое слово

Сара Лорен считает, что есть кодовое слово, которое означает, что мужчина точно не планирует серьезные отношения с вами. Речь идет о постоянном использовании фразы "я занят". Это значит, что он не ищет способа встретиться с вами и даже не пытается это сделать.