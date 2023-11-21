Доцент кафедры маркетинга Калифорнийского государственного университета Лонг-Бич, исследующий связи между деньгами и счастьем, Макс Альберхаски дал 4 совета, как не превратиться в пару, которая постоянно ссорится из-за денег.

К теме Единственная вещь, которую всегда нужно делать во время ссоры

Говорите о деньгах открыто и часто

Тема денег обычно табуирована. Однако на самом деле, вам лучше обсудить ее еще в начале отношений. Чем раньше – тем лучше. Альберхаски считает, что идеальное время заговорить о деньгах – первые 6 месяцев отношений. Если вы понимаете, что ваши отношения серьезны, начните этот разговор с более общих вопросов:

ты считаешь себя бережливым или расточителем?

Есть ли у тебя долги?

Доволен ли ты своим доходом и перспективами карьеры?

Какие твои самые лучшие и самые плохие финансовые привычки?

Как твои родители относились к деньгам в твоем детстве?

Какую свадьбу ты хочешь?

Сколько детей ты хочешь?

У тебя на первом месте путешествия и впечатления, или ты предпочитаешь спокойный отдых дома?

Початок нових стосунків – трепетний момент. Почуватися в цей час більш захищено можна з презервативами Durex®. Вже понад 90 років бренд покращує якість та створює нові продукти, серед яких ви знайдете ті, що підходять саме вам та вашому партнеру. Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Extra Safe (максимальна надійність), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Составьте план на случай, если отношения завершатся

Это очень важный совет для пар, состоящих в браке. Когда в отношениях все хорошо, никто не хочет думать о том, что делать, если они завершатся. Однако очень важно иметь план "Б". Обсудите, что в случае развода будет с домом и автомобилем.

Если один из партнеров зарабатывает гораздо больше другого, то есть смысл в том, чтобы подписать брачный договор.

Во время разговора дайте своему партнеру понять, что вы его любите, а прекращение отношений – это последнее, чего вы хотите. Наличие плана важно, даже если мы никогда не надеемся, что это произойдет,

– подчеркнул Альберхаски.



Как правильно говорить с партнером о деньгах / Фото Andrea Piacquadio, Pexels

Найдите самый лучший способ разделить расходы

Здесь вы можете проявить немного креативности и выбрать вариант, который будет самым лучшим именно для вашей пары. Ведь не всегда 50 на 50 является идеальным вариантом.

Предположим, что один партнер зарабатывает примерно вдвое больше другого. В таком случае вы можете разделить арендную плату или ипотеку так, чтобы тот, кто зарабатывает больше, платил две трети, а тот, кто зарабатывает меньше, – одну треть. Или вам подходит схема, когда тот, у кого больше доход, платит ипотеку полностью, а тот, у кого меньше – платит за продукты, горючее и т.д.

Читайте также Счастье любит тишину: история любви Роберта Паттинсона и Сьюки Уотергаус, ожидающих первенца

Используйте деньги, чтобы делать партнера более счастливым

Деньги – это инструмент, который может увеличить счастье. Делайте приятно своему любимому человеку благодаря деньгам: купите что-то, о чем партнер давно мечтал, или просто какую-нибудь безделушку, которая будет милым знаком внимания. Подарки и сюрпризы – всегда придают отношениям еще большее счастье и тепла.