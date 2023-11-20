Роберт и Сьюки не любят публичность. У Паттинсона нет страниц в социальных сетях, а Уотерхаус не делится фотографиями с любимым в инстаграме. Об их отношениях известно мало, однако инсайдеры всегда утверждают, что актеры невероятно влюблены.

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История любви без излишней публичности

До Уотерхаус Паттинсон встречался с коллегой по съемочной площадке Кристен Стюарт, с которой у них на экране была любовь. Впоследствии он был обручен с английской певицей FKA Twigs, однако свадьба так и не состоялась. В то же время Уотерхаус встречалась с известным актером Брэдли Купером.

Впервые о романе между Робертом и Сьюки заговорили летом 2018 года, когда папарацци сфотографировали, как актеры целуются на улице. В течение года актеры часто попадали в объект папарацци на вечеринках или на прогулках, однако свои отношения они официально не комментировали. При этом знаменитости выглядели влюбленными и счастливыми. Инсайдеры говорили, что между ними ощущался определенный огонек.

Впервые о Сьюки Роберте заговорил на публике в апреле 2019 года. В интервью для The Sunday Times его спросили об отношениях с моделью, на что актер ответил, что ему некомфортно, когда папарацци снимают их на улице. Больше деталей об отношениях с Уотерхаус Паттинсон не раскрыл.

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В январе 2020 года появились слухи о помолвке пары, а весной Паттинсон сообщил GQ, что провел карантин через коронавирус вместе с Уотерхаус в лондонской квартире.

Они очень влюблены. Они недавно вместе, но, кажется, все идет быстро. Они всегда смеются и улыбаются друг другу,

– писали СМИ со ссылкой на источники летом 2020 года.

О звездной паре говорили, что они "действительно неразлучны и находятся в собственной вселенной". Хотя сами актеры и дальше публично не делились своими отношениями.

Только в 2023 году Сьюки впервые откровенно поделилась своими чувствами к Роберту с журналистами: "Я шокирована тем, что я так счастлива с кем-то на протяжении почти 5 лет". Она добавила, что до сих пор чувствует беспокойство, когда в телефоне видит сообщение от любимого.

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Мне кажется, он чувствует то же самое ко мне. Нам всегда есть много о чем сказать, и я считаю его веселым,

– рассказала модель о любимом.

Она добавила, что никогда не дает советов по актерскому мастерству Роберту. Однако просит у него помощи перед прослушиваниями.

По данным СМИ, звездная пара приобрела совместное здание на Голливудских холмах, стоимостью 5,3 миллиона долларов.

Пара ждет первенца

В октябре 2023 года СМИ заговорили о беременности Сьюки, а уже через несколько недель актриса сама подтвердила это на сцене фестиваля Corona Capital в Мехико. Модель вышла на сцену в коротком платье с блестками, которое подчеркнуло ее новые формы.

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Кстати, звездная пара еще не женилась. Вероятно, знаменитости планируют свадьбу.