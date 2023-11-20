Роберт та Сьюкі не люблять публічність. Паттінсон не має сторінок у соціальних мережах, а Вотергаус не ділиться фотографіями з коханим у інстаграмі. Про їхні стосунки відомо мало, однак інсайдери завжди стверджують, що актори неймовірно закохані.

Читайте також Історія на покоління: яким був початок сімейного життя Єлизавети ІІ та Філіпа

Історія кохання без зайвої публічності

До Вотергаус Паттінсон зустрічався з колегою по знімальному майданчику Крістен Стюарт, з якою у них на екрані було кохання. Згодом він був заручений з англійською співачкою FKA Twigs, однак весілля так і не відбулося. Водночас Вотергаус зустрічалася з відомим актором Бредлі Купером.

Уперше про роман між Робертом та Сьюкі заговорили влітку 2018 року, коли папараці сфотографували, як актори цілуються на вулиці. Упродовж року актори часто потрапляли в об'єкт папараці на вечірках або під час прогулянок, однак свої стосунки вони офіційно не коментували. При цьому знаменитості виглядали закоханими та щасливими. Інсайдери говорили, що між ними відчувався певний вогник.

Уперше про Сьюкі Роберт заговорив на публіці у квітні 2019 року. У інтерв'ю для The Sunday Times його запитали про стосунки з моделлю, на що актор відповів, що йому некомфортно, коли папараці фотографують їх на вулиці. Більше деталей про стосунки з Вотергаус Паттінсон не розкрив.

Початок нових стосунків – трепетний момент. Почуватися в цей час більш захищено можна з презервативами Durex®. Вже понад 90 років бренд покращує якість та створює нові продукти, серед яких ви знайдете ті, що підходять саме вам та вашому партнеру. Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Extra Safe (максимальна надійність), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

У січні 2020 році з'явилися чутки про заручини пари, а весною Паттінсон повідомив GQ, що проводить карантин через коронавірус разом з Вотергаус у лондонській квартирі.

Вони дуже закохані. Вони не так давно разом, але, здається, все йде швидко. Вони завжди сміються і посміхаються один одному,

– писали ЗМІ з посиланням на джерела влітку 2020 року.

Про зіркову пару говорили, що вони "дійсно нерозлучні й перебувають у власному всесвіті". Хоча самі актори й далі публічно не ділилися своїми стосунками.

Лише у 2023 році Сьюкі вперше відверто поділилася своїми почуттями до Роберта з журналістами: "Я шокована тим, що я така щаслива з кимось протягом майже 5 років". Вона додала, що досі відчуває хвилювання, коли у телефоні бачить повідомлення від коханого.

Цікаво Майлі Сайрус, Бредлі Купер та інші: зіркові пари, які одружилися та розлучилися впродовж року

Мені здається, він відчуває те саме до мене. Нам завжди є багато про що сказати, і я вважаю його веселим,

– розповіла модель про коханого.

Вона додала, що ніколи не дає порад з акторської майстерності Роберту. Однак просить у нього допомоги перед прослуховуваннями.

За даними ЗМІ, зіркова пара придбала спільний будинок на Голлівудських пагорбах, вартістю 5,3 мільйона доларів.

Пара чекає первістка

У жовтні 2023 року ЗМІ заговорили про вагітність Сьюкі, а вже через кілька тижнів акторка сама це підтвердила на сцені фестивалю Corona Capital у Мехіко. Модель вийшла на сцену у короткій обтислій сукні з блискітками, яка підкреслила її нові форми.

Сьюкі Вотергаус продемонструвала милий животик: відео

До речі, зіркова пара ще не одружилася. Ймовірно, знаменитості планують весілля.