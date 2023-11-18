Деякі знаменитості одразу зрозуміли, що поспішили з весіллям і розлучилися менше, ніж за рік. Хто є у цьому списку – читайте далі.

Читайте також Коротка фата повертається: головні весільні тенденції 2024 року

Кім Кардашьян та Кріс Гамфріс

Голлівудська діва Кім Кардашьян та баскетболіст Кріс Гамфріс були подружжям впродовж 72 днів у 2011 році. В одному з інтерв'ю Гамфріс зізнався, що така публічність була не для нього, адже навіть весілля пари показували по телевізору. Крім того, спортсмен був незадоволений через те, що всі почали сприймати його не як баскетболіста, а як чоловіка Кім Кардашьян.

Я зустрів дівчину, яка виявилася дуже знаменитою, і я одружився. Чорт, я повинен був знати, у що я вплутався. Я не усвідомлював, як сильно зміниться моє життя. Але одна річ, яка дійсно турбує мене, це коли люди говорять, що мій шлюб був несправжнім,

– пояснював Кріс.

Безліч пар вже переконалися, що покращення стосунків розпочинається з урізноманітнення інтимного життя. Разом із широким портфелем продукції Durex® ви зможете додати пристрасті у свої будні й зберегти її упродовж багатьох років. Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Elite (тонкі), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Майлі Сайрус та Ліам Гемсворт

Ця пара перебувала у романтичних стосунках ще з підліткового віку. Хоч історія кохання співачки та актора тривала впродовж 10 років з перервами, та шлюб не протягнув і року. Сайрус та Гемсворт одружилися у грудні 2018 року, а вже у серпні 2019 року актор подав на розлучення. До речі, вперше Ліам освідчився Майлі ще у 2012 році.

Інсайдери припускали, що причиною розлучення міг стати бунтівний характер співачки та спокійний у актора. Однак також були й чутки про те, що Ліам міг зраджувати Майлі з Дженніфер Лоуренс під час зйомок фільму "Голодні ігри". Що насправді сталося між зірковою парою – невідомо, адже ні Ліам, ні Майлі ніколи не пояснювали причину розлучення.



Майлі Сайрус і Ліам Гемсворт розлучилися після 8 місяців шлюбу / Фото Getty Images

Рекомендуємо Що почитати, щоб зрозуміти стосунки: підбірка психологічних книг

Елізабет Мосс і Фред Армісен

Актори Елізабет Мосс і Фред Армісен одружилися 25 жовтня 2009 року, а вже у травні 2010 року розлучилися. Зірка серіалу "Оповідь служниці" описувала цей шлюб як "жахливий та травматичний". Були чутки про те, що Армісен зраджував своїй дружині, а також, що він нібито не міг сприйняти віру Мосс у саєнтологію.

Довідка. Саєнтологія – релігійно-філософське вчення, яке заснували у 1950-х роках. Її прихильниками переважно є багаті люди, адже саєнтологія є дуже дорогою системою вірувань, де за багато аспектів потрібно платити. В її основі лежить заперечення існування лише одного Бога, віра в реінкарнацію тощо. Саєнтологію часто критикують за те, що вийти з неї практично неможливо.



Чому розлучилися Елізабет Мосс і Фред Армісен / Скриншот з відео

Рене Зеллвегер і Кенні Чесні

Шлюб Рене Зеллвегер, яка здобула популярність завдяки ролі Бріджит Джонс, з американським музикантом Кенні Чесні тривав всього лиш 4 місяці і загалом здивував весь Голлівуд, адже пара не перебувала у тривалих стосунках. Причиною такого швидкого рішення про одруження були страхи Рене залишитися самотньою, адже попередні стосунки акторки ні до чого серйозного не приводили.

До речі, Зеллвегер і Чесні не просто розлучилися – вони анулювали свій шлюб. Акторка заявила про "обман" з боку чоловіка, однак зазначила, що це "лише юридичне формулювання".



Рене Зеллвегер була одружена 4 місяці / Фото Sipa, Shutterstock

Дрю Беррімор і Том Грін

Пара одружилася у березні 2001 року, а в грудні того ж року вирішила розлучитися. Однак через 20 років колишнє подружжя разом з'явилося на публіці. Це відбулося на ток-шоу Дрю Беррімор. Там Беррімор та Грін сказали, що "досі люблять і поважають" один одного.

Дрю Беррімор та Том Грін зустрілися на ток-шоу у 2021 році: відео

Цікаво Надто нудне життя: після розлучення чоловік вимагав від колишньої повернути усі подарунки

Бредлі Купер та Дженніфер Еспозіто

Шлюб акторів тривав з грудня 2006 року по травень 2007 року. На розлучення вирішила подати Дженніфер Еспозіто. Вона заявила про великі розбіжності між нею та Бредлі Купером. Згодом представники актора підтвердили, що це рішення було взаємним, а Бредлі та Дженніфер не живуть разом вже місяць.

До речі, одружилися актори дуже швидко – за місяць після заручин.

Ніколас Кейдж та Ліза Марі Преслі

Відомий американський актор Ніколас Кейдж одружився з донькою "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі Лізою Марі Преслі у серпні 2002 року. Через 4 місяці пара розлучилася і назвала свій шлюб "великою помилкою".



Весілля Ніколаса Кейджа та Лізи Марі Преслі / Фото Dora Britt, Flickr

Зауважимо, Ліза Марі Преслі померла у січні 2023 року через ускладнення після операції для зменшення ваги.