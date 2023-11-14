Тепер жінка застерігає усіх дівчат в першу чергу звертати увагу на усі юридичні питання, а не почуття, пише Daily Mail. Що сталося – читайте деталі у матеріалі.

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Розлучення по-британськи

Єва вийшла заміж у 2022 році і це був дуже чуттєвий день. Навіть її колишній чоловік не міг стримати сліз від емоцій. Але вже пів року романтична ейфорія пройшла і жінка дізналася про зраду чоловіка. Він поскаржився на надто нудне життя і що вона не приділяє йому достатньо уваги.

"Я була енергійною і увесь час гналася за роботою", – не приховує свою зайнятість Єва.

У відвертій розмові чоловік підтвердив факт зради, а коли жінка вказала благовірному на двері, той відмовився виїздити з їхнього будинку. Мовляв, іншого місця, щоб жити у нього немає. Тоді Єва сама виїхала до своєї матері.

А далі почалося те, що Сіммонс ніколи й уявити собі не могла. Колишній вимагав повернути каблучку, подарунки, які раніше їй презентував. Ба більше – гроші від продажу їхнього будинку чоловік залишив собі.

Як у переважній більшості випадків, мій чоловік керував нашими фінансами. Я перераховувала йому певні кошти на кредит та інші витрати. Лише зараз я розумію, якої помилки припустилася,

– зізналася героїня.

Шлюборозлучний процес був непростий і тепер Єва вирішила застерегти усіх жінок від подібних випадків. Вона наголосила, що в офіційного подружжя усе майно ділиться навпіл. У разі розриву стосунків буде важко довести право на власність.