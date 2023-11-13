Найважливіше це те, аби вам було комфортно у стосунках. Однак, якщо вас цікавить, що про це думають науковці – читайте далі.
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Еволюційне пояснення
Психологи Саша Шварц і Манфред Хассебраук вважають, що чоловіки переважно обирають молодших жінок, а жінки старших чоловіків через еволюційне пояснення.
Здатність до відтворення потомства не є однаковою протягом усього життя. Жінки не можуть народжувати власних дітей після настання менопаузи. На відміну від жінок, чоловіки не мають прямих біологічних обмежень у своїх репродуктивних здібностях,
– мовиться у статті авторів.
На їхню думку, жінки обирають старших чоловіків, які є більш реалізованими, для того, щоб вони могли подбати про сім'ю. Мовляв, у них на це є більше ресурсів.
За даними досліджень, чоловіки надають перевагу партнерам, які приблизно на 2,5 роки молодші за них, а жінки – на 3,5 роки старшим. Цікаво, що така тенденція була ще в 1945 році й зберігається досі.
"Прийнятний" вік для побачень
Ті ж дослідження показують, що чоловіки переважно погоджуються на стосунки з жінками, які молодші за них до 10 років, або ж старші до 4,5 років. Водночас жінки сприймають стосунки з чоловіками на 8 років старшими і на 5 років молодшими.
Як вік впливає на щастя пари
Найбільше усіх цікавить щастя у стосунках. Тут важливо зауважити, що різниця у віці ніяк на це не впливає, адже щастя залежить від зовсім інших факторів. Однак дослідження, опубліковане в Journal of Population Economics, стверджує, що і чоловіки, і жінки є щасливішими з молодшими партнерами. Однак це щастя може бути не довгим.
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Також науковці вважають, що партнери, які мають різницю у віці, можуть бути менш стійкими до труднощів у стосунках, ніж пари такого ж віку. Однак інші дослідження говорять навпаки – пари з різницею у віці відчувають менше ревнощів і виявляють більше безкорисливої любові.
Тому не зациклюйтеся на віці. Щастя чи нещастя у ваших стосунках залежить від зовсім іншого.