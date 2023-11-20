Королева Єлизавета ІІ на півтора роки пережила свого чоловіка принца Філіпа. А сьогодні, 20 листопада, вони могли б відзначити 76-ту річницю шлюбу. Згадаємо разом яким був початок цієї історії кохання.

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Знайомство

Не секрет, що Єлизавета та Філіп є далекими родичами – четвероюрідними братом та сестрою. Вони вперше познайомилися, коли їй було усього 13, а йому – 18 років. Родина Єлизавети відвідала Королівський військово-морський коледж, де Філіп був курсантом.

Можливо, це було кохання з першого погляду. Адже як писала няня королеви у своїй книзі, вона не зводила очей зі свого майбутнього чоловіка. Цікаво, що батьки Єлизавети спочатку не зраділи такій кандидатурі і підшуковували більш вигідну партію для своєї доньки.

Їхні стосунки зав'язувалися у листуванні, оскільки Філіп перебував у морі під час Другої світової війни. А раділо коротким зустрічам майбутнє подружжя, коли принц приїздив у відпустки. Разом з Єлизаветою він любив проводити час у Віндзорському замку та Балморалі, сімейному шотландському маєтку – одному з улюблених місць майбутньої королеви.

Пропозиція

Після війни Філіп переїхав до Лондона. Пропозицію своїй майбутній дружині він зробив після місячної відпустки в Балморалі з її родиною. Утім, батько Єлизавети наполіг, аби заручини залишалися у таємниці, доки їй не виповниться 21 рік.

Цікаво, існує декілька версій як саме Філіп освідчився Єлизаветі. Одні зазначають, що про це він написав в одному з листів. Інші – буцімто сама дівчина попросила принца одружитися з нею. Та як би там не було, підготовка до весілля розпочалася на повну.

Весілля

Обручку для Єлизавети виготовив лондонський ювелір із діамантів тіари матері Філіпа. Весільна сукня жінки була з довгими рукавами, квітковою вишивкою та аплікаціями з кришталю та перлин – їх було 10 тисяч. 13-футовий шовковий шлейф задав тенденції королівського весілля на майбутнє. Фата Єлизавети була увінчана діамантовою тіарою.

Сама весільна церемонія відбулася у Вестмінстерському абатстві. І це була перша гучна подія у Лондоні після війни. Король наполягав на тихому весіллі, щоб не образити англійців. Лише 150 гостей були присутні на весільному святкуванні в Букінгемському палаці, де був представлений високий багатоярусний весільний торт.

У своїй весільній обітниці Єлизавета наполягла, аби залишити слова, що вона коритиметься своєму чоловіку. Але коли вона стала королевою, то формально все було навпаки. Єлизавета наголошувала: якби не Філіп, вона б не витримала важких обов'язків і лише йому дозволяла жарти на свою адресу.