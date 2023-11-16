Чому Вільям відтягував пропозицію і де нарешті наважився її зробити? Та як відреагувала нинішня принцеса Уельська на такий поворот? Давайте разом згадаємо найромантичніший момент королівського подружжя.

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"Це був повний шок"

Освідчення принца Вільяма розпочало відлік підготовки до наймасштабнішої події – королівського весілля. Цілих 8 років нинішнє подружжя випробувало свої почуття, перш ніж об'єднатися. Ба більше – в один із моментів вони навіть розлучалися на певний час.

Тоді я не була рада цьому. Але насправді це зробило мене сильнішою. Ти знаходиш у собі те, чого раніше не усвідомлюєш. Я дуже цінувала цей час для себе,

– ділилася Кейт.

Після офіційних заручин Вільям та Кейт дали перше спільне інтерв'ю, де відверто поділилися інтимними подробицями.

Тож, Вільям наважився зробити пропозицію Кейт у Кенії, під час відпочинку з друзями. І хоча пара обговорювала майбутні заручини, жінка була дуже здивована у цей момент.

Це був повний шок. Але він справжній романтик,

– зазначила жінка.

Вільям відверто зізнався, що для кожного хлопця потрібна мотивація, щоб рухатися далі.

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Він ретельно планував пропозицію, а Кенія є особливим місцем для принца Уельського. Після трагічної загибелі матері Діани, його з братом Гаррі привезли саме у ці місця.

Власне, й легендарна каблучка із блакитним сапфіром, яку Вільям подарував Кейт, мала тісний зв'язок із принцесою Діаною. Він дуже хвилювався, аби суспільство не тиснуло на його майбутню дружину і не називало її "наступною Діаною".

Це мій спосіб тримати її (матір – 24 Love) близько до всього,

– пояснював чоловік.

Вільям та Кейт познайомилися під час навчання в університеті Сент-Ендрюса у Шотландії. Рік вони були просто друзями, за словами принца. Коли його майбутня дружина познайомилася з тодішнім принцом Чарльзом – батьком Вільяма – вона дуже нервувала. Але майбутній монарх виявив прихильність та доброзичливість.

Вільям та Кейт / Getty Images

Зараз король Чарльз називає Кейт улюбленою невісткою. І, здається, попри усі розмови в цій королівській родині панує взаєморозуміння та кохання крізь роки.