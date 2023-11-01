Зокрема, саме у Кенії принц Вільям вирішив зробити пропозицію Кейт Міддлтон, пише видання People. Це місце є дуже особливим для чоловіка.

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Королівська пропозиція

Зв'язки британської королівської родини з Кенією досить міцні. І це було однією з причиною того, що Вільям обрав саме це місце для освідчення.

Саме тут, у Кенії, мій син принц Уельський зробив пропозицію своїй дружині, тепер моїй улюбленій невістці,

– наголосив у своїй промові король Чарльз.

Заручини відбулися у 2010 році. Утім, новина про майбутнє королівське весілля була оприлюднена лише за декілька тижнів. Принц Вільям розповідав, що планував пропозицію і для Кейт вона стала цілковитою несподіванкою.

"Це був повний шок. Він справжній романтик", – коментувала Кейт, згадуючи початок їхньої офіційної історії з Вільямом.

У свою чергу для принца Кенія стала своєрідним порятунком після трагічної загибелі матері – принцеси Діани.

Африканський континент займає особливе місце в моєму серці. Це місце, куди мій батько привіз нас з братом незабаром після смерті нашої матері. І коли вирішував, де краще освідчитися Кетрін, я не міг придумати більш підходящого місця, ніж Кенія, щоб стати на одне коліно,

– раніше зазначав принц.

Вільям та Кейт одружилися 29 квітня 2011 року. Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві. За церемонією вінчання спостерігали понад два мільярди людей з усього світу. Їхнє одруження називали "весілля століття". За 12 років шлюбу у цієї королівської пари народилося троє дітей.