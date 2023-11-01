В останні роки багатьох наречених приваблювали весільні сукні із зухвалим дизайном. Та саме вони, за словами модельєра Джастіна Александра Варшоу, будуть головним антитрендом 2024 року.

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Антитренди у весільній моді 2024

Популярність суконь із прозорим ліфом, сміливими розрізами, глибоким та сексуальним декольте, або ж голою спиною зумовлена прагненням наречених відтворити образи на червоних доріжках.

Цю тенденцію спричинило те, що багато знаменитостей одягали на червоні доріжки прозорі сукні, і всі реагували на це так: "О, мені потрібна така ж сексуальна весільна сукня". Я думаю, ми поступово відходимо від цього тренду,

– розповів Джастін Александр Варшоу.

Сукні із прозорим ліфом та голою спиною виходять із моди / Фото Pexels

Та це не означає, що варто повністю відмовитись від будь-яких розрізів чи прозорих вставок на сукні. Адже вибір весільного образу – дуже індивідуальний процес. Тож дизайнер радить нареченим знайти баланс між сексуальністю та класикою, а також звернути увагу на вбрання, яке виглядатиме неймовірно ніжно і красиво навіть через десятки років.

Я дуже хочу, щоб наречена пишалась тим, що одягла, і не лише цього року, але й через 10, 20, 30 років,

– зазначив він.

Шукайте свою сукню мрії – порада дизайнера

Звісно, одні наречені хочуть вбрати більш сміливу весільну сукню, інші – скромніше вбрання. Та до якої б категорії не належали ви – переконайтеся, що обрали саме ту сукню, про яку мріяли.

При цьому не слід відмовлятись від допомоги консультантів, радить Джастін Александр Варшоу. Дуже часто вони можуть врахувати не лише запит від нареченої, але й модні тенденції року.

"Дозвольте вас здивувати, пробуйте щось нове та просто будьте відкритими до порад", – підсумовує Джастін Александр Варшоу.