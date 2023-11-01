В последние годы многих невест привлекали свадебные платья с дерзким дизайном. Именно они, по словам модельера Джастина Александра Варшоу, будут главным антитрендом 2024 года.

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Антитренды в свадебной моде 2024

Популярность платьев с прозрачным лифом, смелыми разрезами, глубоким и сексуальным декольте, или голой спиной обусловлена стремлением невест воспроизвести образы на красных дорожках.

Эту тенденцию повлекло за собой то, что многие знаменитости одевали на красные дорожки прозрачные платья, и все реагировали на это так: "О, мне нужно такое же сексуальное свадебное платье". Я думаю, мы постепенно отходим от этого тренда,

– рассказал Джастин Александр Варшоу.

Платья с прозрачным лифом и голой спиной выходят из моды / Фото Pexels

Но это не значит, что надо полностью отказаться от любых разрезов или прозрачных вставок на платье. Ведь выбор свадебного образа – очень индивидуальный процесс. Поэтому дизайнер советует невестам найти баланс между сексуальностью и классикой, а также обратить внимание на наряды, которые будут выглядеть невероятно нежно и красиво даже через десятки лет.

Я очень хочу, чтобы невеста гордилась тем, что одела, и не только в этом году, но и через 10, 20, 30 лет,

– отметил он.

Ищите свое платье мечты – совет дизайнера

Конечно, одни невесты хотят найти более смелое свадебное платье, другие – более скромные наряды. Но к какой бы категории ни относились вы – убедитесь, что выбрали именно то платье, о котором мечтали.

При этом не следует отказываться от помощи консультантов, советует Джастин Александр Варшоу. Зачастую они могут учесть не только запрос от невесты, но и модные тенденции года.

"Позвольте вас удивить, пробуйте что-то новое и просто будьте открыты к советам", – отмечает Джастин Александр Варшоу.