Но некоторые невесты могут сделать этот момент более особенным. Так, пользовательница TikTok Оливия Робинсон пригласила на танец свою маму. Соответствующее видео она выложила на своей странице в соцсети и почти довела до слез своих подписчиков.

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Невероятный танец

Оливия вышла замуж в сентябре этого года. Она охотно делится с подписчиками самыми яркими моментами этого дня. Одним из таких как раз стал танец женщины со своей мамой.

Это твой знак станцевать с мамой на свадьбе,

– написала она в видео.

Робинсон показала, как в объятиях самой родной медленно танцует под песню Тейлор Свифт "Never Grow Up". От чувственности момента женщины не могли сдержать слез. А собравшиеся гости с восхищением наблюдали за ними, стоя по кругу.

Подписчики Оливии тоже оценили чувственность момента и даже признались, что плакали вместе с ними.

"Эта песня заставляет меня рыдать в одиночестве. Если бы я танцевала с мамой, я бы плакала еще больше", – писала одна из пользователей.

А другие фоловеры отмечали, что после увиденного пересмотрят свои представления о свадебных традициях и задумаются сделать танец именно мамы и дочери.

"Я бы распалась на 100 000 частей, если бы моя дочь сделала такое. Очень ее люблю", – отметила в комментариях одна из мам.

Сейчас это видео уже собрало более миллиона просмотров и сотни тысяч лайков.