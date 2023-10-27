Але деякі наречені можуть зробити цей момент більш особливим. Так, користувачка TikTok Олівія Робінсон запросила на танець свою маму. Відповідне відео вона виклала на своїй сторінці у соцмережі і майже довела до сліз своїх підписників.

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Неймовірний танець

Олівія вийшла заміж у вересні цього року. Вона охоче ділиться із підписниками найяскравішими моментами цього особливого дня. Одним з таких як раз і став танець жінки зі своєю мамою.

Це твій знак станцювати з мамою на весіллі,

– написала вона у відео.

Робінсон показала, як в обіймах найріднішої повільно танцює під пісню Тейлор Свіфт "Never Grow Up". Від чуттєвості моменту жінки не могли стримати сліз. А присутні гості із захопленням спостерігали за ними, стоячи по колу.

Підписники Олівії теж оцінили чуттєвість моменту і навіть зізналися, що плакали разом з ними.

"Ця пісня змушує мене ридати на самоті. Якби я танцювала з мамою, я б плакала ще більше", – писала одна з користувачок.

А інші фоловери зазначали, що після побаченого переглянуть свої уявлення про весільні традиції і задумаються зробити танець саме мами та доньки.

"Я б розпалася на 100 000 частин, якби моя донька зробила таке. Дуже її люблю", – зазначила в коментарях одна з матусь.

Наразі це відео вже зібрало більше мільйона переглядів та сотні тисяч вподобайок.