Почему Уильям оттягивал предложение и где наконец решился его сделать? Как отреагировала нынешняя принцесса Уэльская на такой поворот? Давайте вместе вспомним самый романтичный момент королевских супругов.

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"Это был полный шок"

Признание принца Уильяма начало отсчет подготовки к самому масштабному событию – королевской свадьбе. Целых 8 лет нынешние супруги испытали свои чувства, прежде чем объединиться. Более того – в один из моментов они даже расставались на время.

Тогда я была не рада этому. Но на самом деле это сделало меня сильнее. Ты находишь в себе то, чего раньше не осознаешь. Я очень ценила это время для себя,

– делилась Кейт.

После официальной помолвки Уильям и Кейт дали первое совместное интервью, где откровенно поделились интимными подробностями.

Уильям решил сделать предложение Кейт в Кении, во время отдыха с друзьями. И хотя пара обсуждала будущую помолвку, женщина была очень удивлена в этот момент.

Это был полный шок. Но он настоящий романтик,

– отметила женщина.

Уильям откровенно признался, что для каждого парня нужна мотивация, чтобы двигаться дальше.

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Он тщательно планировал предложение, а Кения – особое место для принца Уэльского. После трагической гибели матери Дианы его с братом Гарри привезли именно в эти места.

Собственно, и легендарное кольцо с голубым сапфиром, которое Уильям подарил Кейт, имела тесную связь с принцессой Дианой. Он очень волновался, чтобы общество не давило на его будущую жену и не называло ее "следующей Дианой".

Это мой способ держать ее (мать – 24 Love) близко ко всему,

– объяснял мужчина.

Уильям и Кейт познакомились во время учебы в университете Сент-Эндрюса в Шотландии. Год они были друзьями, по словам принца. Когда его будущая жена познакомилась с тогдашним принцем Чарльзом – отцом Уильяма – она очень нервничала. Но будущий монарх проявил благосклонность и доброжелательность.

Уильям и Кейт / Getty Images

Сейчас король Чарльз называет Кейт любимой невесткой. И, кажется, вопреки всем разговорам в этой королевской семье царит взаимопонимание и любовь через годы.