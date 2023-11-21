Доцент кафедри маркетингу Каліфорнійського державного університету Лонг-Біч, який досліджує зв'язки між грошима та щастям, Макс Альберхаскі дав 4 поради, як не перетворитися на пару, яка постійно свариться через гроші.

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Говоріть про гроші відкрито та часто

Тема грошей зазвичай є табуйованою. Однак насправді вам краще обговорити її ще на початку стосунків. Чим раніше – тим краще. Альберхаскі вважає, що ідеальний час заговорити про гроші – перші 6 місяців стосунків. Якщо ви розумієте, що ваші стосунки серйозні, то почніть цю розмову з більш загальних запитань:

ти вважаєш себе ощадливим чи марнотратником?

Чи є в тебе борги?

Чи задоволений ти своїм доходом та перспективами кар'єри?

Які твої найкращі та найгірші фінансові звички?

Як твої батьки ставилися до грошей у твоєму дитинстві?

Яке весілля ти хочеш?

Скільки дітей ти хочеш?

У тебе на першому місці подорожі та враження, чи ти надаєш перевагу спокійному відпочинку вдома?

Початок нових стосунків – трепетний момент. Почуватися в цей час більш захищено можна з презервативами Durex®. Вже понад 90 років бренд покращує якість та створює нові продукти, серед яких ви знайдете ті, що підходять саме вам та вашому партнеру. Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Extra Safe (максимальна надійність), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Складіть план на випадок, якщо стосунки завершаться

Це дуже важлива порада для пар, які перебувають у шлюбі. Коли у стосунках все добре, ніхто не хоче думати про те, що робити у разі, якщо вони завершаться. Однак дуже важливо мати план "Б". Обговоріть, що у випадку розлучення буде з будинком та автомобілем.

Якщо один з партнерів заробляє значно більше за іншого, то є сенс в тому, щоб підписати шлюбний договір.

Під час цієї розмови дайте своєму партнеру зрозуміти, що ви його любите, а припинення стосунків – це останнє, чого ви хочете. Наявність плану важлива, навіть якщо ми ніколи не сподіваємося, що це станеться,

– наголосив Альберхаскі.



Як правильно говорити з партнером про гроші / Фото Andrea Piacquadio, Pexels

Знайдіть найкращий спосіб розділити витрати

Тут ви можете проявити трохи креативності і обрати варіант, який буде найкращим саме для вашої пари. Адже не завжди 50 на 50 є ідеальним варіантом.

Припустимо, що один партнер заробляє приблизно вдвічі більше, ніж інший. У такому випадку ви можете розділити орендну плату або іпотеку так, щоб той, хто заробляє більше, платив дві третини, а той, хто заробляє менше, – одну третину. Або вам підходить схема, коли той, у кого більший дохід, сплачує іпотеку повністю, а той, в кого менший, – платить за продукти, пальне і т.д.

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Використовуйте гроші, щоб робити партнера щасливішим

Гроші – це інструмент, який може збільшити щастя. Робіть приємно своїй коханій людині завдяки грошам: купіть щось, про що партнер давно мріяв, або просто якусь дрібничку, яка буде милим знаком уваги. Подарунки та сюрпризи – завжди додають стосункам ще більше щастя та тепла.