Доктор медичних наук Брюс Й. Лі радить не створювати конфліктні ситуації, якщо ви не можете побачитися з людиною. Адже вирішити її буде складніше.

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То що робити під час сварки?

Під час чергової сварки особливо важливим є зоровий контакт.

Сперечатися через смартфон, не дивлячись на людину, – дурний вчинок,

– сказав доктор медичних наук.

Він пояснив, що іноді очі людини говорять значно більше, аніж її слова. Крім того, по очах ви можете зрозуміти, як ваші слова впливають на кохану людину. Коли ви бачите, що зробили партнеру боляче, то є велика ймовірність, що ви не захочете продовжувати цю сварку.

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"Коли ви берете участь у конфлікті, дуже важливо використовувати всі свої органи чуття. Конфлікти, особливо між тими, хто насправді бажає кращого один для одного, зазвичай можуть виникати через неправильне спілкування та непорозуміння", – наголосив Брюс Й. Лі.

Сваритися через соціальні мережі – найгірший варіант. Адже значно легше написати людині якусь грубість, аніж сказати те ж саме, але в очі.

Якщо суперечка почалася, коли ви не поруч, то спробуйте відкласти її до моменту, поки ви не зустрінетеся й не обговорите проблему віч-на-віч.

Що не можна робити під час сварок