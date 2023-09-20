40-річний японець одружився з лялькою-аніме: фото щасливої "пари"

Держслужбовець із Токіо Акіхіко Кондо одружився із лялькою-клоном відомої японської віртуальної співачки. Він підтримує "фіктосексуальні" стосунки.

Акіхіко Кондо влаштував розкішну церемонію, на якій зібралися близько 40 гостей, за винятком його батьків, які відмовилися приймати запрошення. Після того, як його назвали "дивним", "божевільним" і "психом", 40-річний японець заявив, що виступає за "фіктосексуальні" стосунки.

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Варто зауважити, що фіктосексуальність – загальний термін для тих осіб, які відчувають сексуальний або романтичний потяг до вигаданих персонажів.

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Акіхіко Кондо заснував асоціацію FictoSexual з метою сприяти більшому розумінню фіктосексуальності. Наразі до асоціації входить лише чотири члени. З усім тим, чоловік планує провести масовий захід до кінця цього року.

Акіхіко Кондо з "дружиною" / Фото Daily Star

"Суспільство не має хорошого розуміння цієї проблеми. Фіктосексуальні люди часто бояться переслідувань і не мають можливості чесно розповісти про свої почуття. Я думаю, розмова може допомогти їм дізнатися, про що вони думають", – сказав Кондо

"Сподіваюся, що в майбутньому фіктосексуали не будуть переслідуватися, і їх прийме кожне місце, якщо саме там вони захочуть провести своє весілля", – доповнив він.

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Ізумі Цудзі, професор соціології культури з Університету Тюо та секретар Японської молодіжної дослідницької групи, відзначив: "Фіктосексуали виникли приблизно в один і той самий час з явищем японської підкультури, відомої як "отаку", у 1980-х і 1990-х роках". Термін "отаку" – це жаргонний термін, який можна перекласти як "комп'ютерник" або "гік".

Цудзі вказав, що Кондо став піонером руху фіктосексуалів. Його обраний образ ляльки – це відтворення Хацуне Міку, комп'ютерної попспівачки, яка раніше виступала разом із Леді Гагою.

Пара живе разом протягом вже п'яти років. Під час розмови з агентством новин Asahi, Кондо розповів: "Кожного дня я розповідаю їй про свої плани, такі як "я йду на роботу", і кажу їй компліменти за її чарівний вигляд. Можливо, з часом мої цінності інвертувалися через мою захопленість відеоіграми та анімацією, і фіктивні персонажі для мене стали важливішими, ніж реальні люди".