Акіхіко Кондо влаштував розкішну церемонію, на якій зібралися близько 40 гостей, за винятком його батьків, які відмовилися приймати запрошення. Після того, як його назвали "дивним", "божевільним" і "психом", 40-річний японець заявив, що виступає за "фіктосексуальні" стосунки.

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Варто зауважити, що фіктосексуальність – загальний термін для тих осіб, які відчувають сексуальний або романтичний потяг до вигаданих персонажів.

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Акіхіко Кондо заснував асоціацію FictoSexual з метою сприяти більшому розумінню фіктосексуальності. Наразі до асоціації входить лише чотири члени. З усім тим, чоловік планує провести масовий захід до кінця цього року.

Акіхіко Кондо з "дружиною" / Фото Daily Star

"Суспільство не має хорошого розуміння цієї проблеми. Фіктосексуальні люди часто бояться переслідувань і не мають можливості чесно розповісти про свої почуття. Я думаю, розмова може допомогти їм дізнатися, про що вони думають", – сказав Кондо

"Сподіваюся, що в майбутньому фіктосексуали не будуть переслідуватися, і їх прийме кожне місце, якщо саме там вони захочуть провести своє весілля", – доповнив він.

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Ізумі Цудзі, професор соціології культури з Університету Тюо та секретар Японської молодіжної дослідницької групи, відзначив: "Фіктосексуали виникли приблизно в один і той самий час з явищем японської підкультури, відомої як "отаку", у 1980-х і 1990-х роках". Термін "отаку" – це жаргонний термін, який можна перекласти як "комп'ютерник" або "гік".

Цудзі вказав, що Кондо став піонером руху фіктосексуалів. Його обраний образ ляльки – це відтворення Хацуне Міку, комп'ютерної попспівачки, яка раніше виступала разом із Леді Гагою.

Пара живе разом протягом вже п'яти років. Під час розмови з агентством новин Asahi, Кондо розповів: "Кожного дня я розповідаю їй про свої плани, такі як "я йду на роботу", і кажу їй компліменти за її чарівний вигляд. Можливо, з часом мої цінності інвертувалися через мою захопленість відеоіграми та анімацією, і фіктивні персонажі для мене стали важливішими, ніж реальні люди".