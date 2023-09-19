Далі за рекомендацією психологині Христини Чопко розповімо про кілька фільмів та серіалів, які внесуть різноманітність у ваші стосунки й точно підійдуть для перегляду вдвох.

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"Колонія Дігнідад"

Рік: 2015

Жанр: романтико-історичний триллер

Стрічка заснована на реальних подіях. Головні герої – німецька молода пара, яка опиняється в епіцентрі військового перевороту в Чилі у 1973 році. Події відбуваються в колонії "Дігнідад" – німецькому поселенні в Чилі, яке заснував глава німецької секти Пауль Шефер у 1961 році. Згодом колонію перетворили на політичну в'язницю, де відбувалися тортури та вбивства противників режиму Піночета.

"Колонія Дігнідад": дивіться онлайн трейлер фільму

"Віднесені вітром"

Рік: 1939

Жанр: романтика, драма

Це культова стрічка за романом Маргарет Мітчелл про кохання та ненависть на тлі Громадянської війни в США. Сюжет розгортається навколо молодої та енергійної дівчини Скарлет О'Хара, яка стала сильнішою, пройшовши через горнило війни. Скарлет не хоче закохуватися, поки не завершиться війна між Північчю та Півднем. Щоб врятувати сім'ю, дівчина готова вийти заміж за нелюба Ретта Батлера – цинічного та самовдоволеного чоловіка. Та чим це обернеться для неї?

"Віднесені вітром": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вічне сяйво чистого розуму"

Рік: 2004

Жанр: романтика, фантастика, драма

Джоель та Клементина – дві протилежності, які постійно то притягуються, то відштовхуються. Клементина – розкута дівчина з кольоровим волоссям і вічними перепадами настрою. Джоель, якого зіграв Джим Керрі, – нудний консерватор, який постійно всім незадоволений. Під час сварки Клем вирішує розлучитися з коханим, але чи принесе їй це щастя?

"Вічне сяйво чистого розуму": дивіться онлайн трейлер фільму

"Секс і Каліфорнія"

Рік: 2007

Жанр: драма, комедія

Серіал, що складається з п'яти сезонів. У центрі сюжету – письменник Генк Муді, який бореться зі своїми демонами. Він переживає творчу кризу, алкоголізм, розрив стосунків з близькими людьми. Головною манією Генка є секс. Попри те, що чоловік закоханий у колишню дружину Карен, він втрачає нагоду повернути сім'ю, натомість зав'язує пристрасні романи. До чого приведе Генка такий спосіб життя?

"Секс і Каліфорнія": дивіться онлайн трейлер 1 сезону