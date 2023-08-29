Історія вчительки історії Анни та воїна Артема є частиною проєкту "Я тебе. Війна. 100 історій кохання". Попри всі зусилля ворога знищити нашу націю, ми не лише наполегливо боремося, а й надалі відчуваємо любов і долаємо всі труднощі, щоб закохуватися відчайдушно.

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Неймовірна історія кохання Анни та Артема під час війни

Коли Анна завантажила на екран свого телефону фотографію незнайомого воїна, вона навіть не уявляла, що через лише рік їх чекає весілля! Ця дивовижна історія кохання розгорнулася між вчителькою історії та незламним кіборгом, який захищав Донецький аеропорт.

Хоча між ними була відстань у 700 кілометрів, вони вдивлялися в яскраве нічне небо та загадували бажання зустрітися: Анна за столом з підручниками, Артем в окопі з автоматом. Перший раз вона побачила його на фотографії, яку разом з іншими світлинами розмістив у мережі журналіст Сергій Лойко. Воїн з блакитними очима та глибоким поглядом миттєво вразив її серце та опинився на заставці її телефону.

"Привіт, звідки ти?" – лайк від Анни під фотографією на сторінці Артема не пройшов мимо. З часом їхній онлайн діалог переріс у глибокі почуття. Вперше зустрівшись на фотовиставці Сергія Лойка в місті Вінниця, Артем та Анна відчули справжню закоханість. А згодом, вже на передовій, воїн отримав повідомлення, що він стане батьком.

Пізніше вони заручилися та зіграли весілля 2018 року. Тоді ж вони стали батьками ще однієї дівчинки, розширивши свою родину.

Повномасштабна війна застала їх у Празі. Артем негайно повернувся до України та вирушив на фронт. Наразі він веде бій з ворогом у Бахмуті, тоді як Анна, незмінно, залишається вдома і чекає на нього. Вона вірить, що їхні зірки оберігають Артема, і він обов'язково повернеться додому з перемогою!

Неймовірна історія вчительки Анни та воїна Артема: дивіться відео