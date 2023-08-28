Здається, що їхнє кохання щодня стає сильнішим. Зеленські не соромляться показувати ніжні почуття на публіці та цінують кожну мить, проведену разом. А як розвивалася їхня історія – читайте далі на сайті 24 Каналу.

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Кохання з першого погляду

Олена та Володимир обоє родом з Кривого Рогу, вони однолітки й навчалися у паралельних класах. У гімназії не дуже товаришували, але Зеленський запевняє, що закохався в дружину з першого погляду.

В одному з інтерв'ю нинішня перша леді розповідала, що знала Володимира лише тому, що він був "зіркою" школи, постійно перебував у центрі уваги. Його всі обожнювали, навіть прізвисько дали – Вован.



Володимир та Олена Зеленські на початку стосунків / Фото зі старого інстаграму першої леді

А Олена, дівоче прізвище якої Кияшко, у школі була звичайною ученицею, не такою "публічною", як Володимир. І стосунки їхні розпочалися вже після закінчення гімназії. Кияшко тоді навчалася в Криворізькому національному університеті на будівельному факультеті, а її обранець здобував освіту в економічному інституті. Друг пари Олександр Пікалов взяв в Олени касету з фільмом "Основний інстинкт", а повернути її попросив Володимира. Так він намагався зблизити їх.

На той час студентка була в інших стосунках, тому до залицянь Зеленського ставилася дуже холодно. Однак Володимира це лише загартовувало, він понад усе прагнув завоювати серце дівчини. Невдовзі між ними таки виникла взаємна іскра.

Весілля та народження дітей

Стосунки поступово розвивалися, Олена та Володимир стали не лише закоханими, а й колегами – Зеленська писала тексти для виступів команди коханого ще з часів КВК. Згодом стала однією з авторок "Кварталу 95". На сцені бувала вкрай рідко, але за необхідності все-таки виходила.

Пара постійно мала гастролі, виступи, тож з весіллям та з життям разом пара не поспішала. Однак і Олена, і Володимир були впевнені в тому, що колись стануть подружжям. Так і сталося через 8 років після початку стосунків.



Весілля Володимира та Олени / Фото з відкритих джерел

6 вересня 2003 року Зеленські зіграли весілля. Свідком був Олександр Пікалов, який і посприяв тому, щоб цей союз склався. А вже наступного року Олена народила коханому доньку Олександру.



Зеленські з донькою / Фото з відкритих джерел

Після народження доньки Олена продовжувала разом з чоловіком працювати над "Кварталом 95". У 2013 році у їхній сім'ї народився син Кирило.

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Ще кілька років тому діти навіть подумати не могли, що їхній батько стане президентом і в той час розпочнеться повномасштабна війна. Зараз їм рідко вдається бачитись, однак глава держави запевняв, що його діти залишаються в Україні. Нещодавно перша леді розсекретила, що Олександра навчається в одному з українських вишів на юридичній спеціальності

А Кирило є школярем. Раніше його мама розповідала, що хлопчик у зв'язку з війною в Україні зацікавився видами зброї та іншими воєнними деталями.



Зеленські з дітьми / Фото з інстаграму першої леді

Під час війни Володимиру рідко вдається бачитися з дітьми, однак він використовує кожну можливість, щоб провести час із ними. Так само й з дружиною. Олена часто супроводжує коханого на офіційних заходах і в робочих поїздках, вони дають спільні інтерв'ю. Вони не соромляться взятися за руки, обійняти одне одного. Днями Зеленський на публіці з ніжністю поцілував руку дружини.



Володимир Зеленський поцілував руку дружини / Фото Yan Dobronosov

Подружжя Зеленських – яскравий приклад того, що кохання здатне подолати будь-які випробування і завжди перемагає всі негаразди.