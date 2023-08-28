Кажется, что их любовь каждый день становится сильнее. Зеленские не стесняются показывать нежные чувства на публике и ценят каждый миг, проведенный вместе. А как развивалась их история – читайте дальше на сайте 24 Канала.

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Любовь с первого взгляда

Елена и Владимир оба родом из Кривого Рога, они сверстники и учились в параллельных классах. В гимназии не очень дружили, но Зеленский уверяет, что влюбился в жену с первого взгляда.

В одном из интервью нынешняя первая леди рассказывала, что знала Владимира лишь потому, что он был звездой школы, постоянно находился в центре внимания. Его все обожали, даже прозвище дали – Вован.



Владимир и Елена Зеленские в начале отношений / Фото из старой инстаграмма первой леди

А Елена, девичья фамилия которой Кияшко, в школе была обычной ученицей, не такой "публичной" как Владимир. И их отношения начались уже после окончания гимназии. Кияшко тогда училась в Криворожском национальном университете на строительном факультете, а ее избранник получал образование в экономическом институте. Друг пары Александр Пикалов взял у Елены кассету с фильмом "Основной инстинкт", а вернуть ее попросил Владимира. Так он пытался сблизить их.

В то время студентка была в других отношениях, поэтому к ухаживаниям Зеленского относилась очень холодно. Однако Владимира это только закалило, он больше всего стремился завоевать сердце девушки. Вскоре между ними возникла взаимная искра.

Свадьба и рождение детей

Отношения постепенно развивались, Елена и Владимир стали не только влюбленными, но и коллегами – Зеленская писала тексты выступлений команды любимого еще со времен КВН. Впоследствии стала одним из авторов "Квартала 95". На сцене бывала очень редко, но при необходимости все-таки выходила.

Пара постоянно имела гастроли, выступления, поэтому со свадьбой и жизнью вместе пара не спешила. Однако и Елена, и Владимир были уверены в том, что когда-нибудь станут супругами. Так и произошло спустя 8 лет после начала отношений.



Свадьба Владимира и Елены / Фото из открытых источников

6 сентября 2003 года Зеленские сыграли свадьбу. Свидетелем был Александр Пикалов, который и способствовал тому, чтобы этот союз сложился. А уже в следующем году Елена родила любимому дочь Александру.



Зеленские с дочерью / Фото из открытых источников

После рождения дочери Елена продолжала вместе с мужем работать над "Кварталом 95". В 2013 году в их семье родился сын Кирилл.

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Еще несколько лет назад дети даже не могли подумать, что их отец станет президентом и в то время начнется полномасштабная война. Сейчас им редко удается видеться, однако глава государства уверял, что дети остаются в Украине. Недавно первая леди рассекретила, что Александра учится в одном из украинских вузов на юридической специальности

А Кирилл – школьник. Ранее его мама рассказывала, что мальчик в связи с войной в Украине заинтересовался оружием и другими военными деталями.



Зеленские с детьми / Фото с инстаграмма первой леди

Во время войны Владимиру редко удается видеться с детьми, однако он использует любую возможность, чтобы провести время с ними. Так же и с женой. Елена часто сопровождает любимого на официальных мероприятиях и в рабочих поездках, они дают совместные интервью. Они не стесняются взяться за руки, обнять друг друга. На днях Зеленский на публике с нежностью поцеловал руку жены.



Владимир Зеленский поцеловал руку жены / Фото Yan Dobronosov

Супруги Зеленских – яркий пример того, что любовь способна преодолеть любые испытания и всегда побеждает все проблемы.