Акихико Кондо устроил роскошную церемонию, на которой собралось около 40 гостей, за исключением его родителей, отказавшихся принимать приглашение. После того, как его назвали "странным", "сумасшедшим" и "психом", 40-летний японец заявил, что выступает за "фиктосексуальные" отношения.
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Стоит заметить, что фиктосексуальность – общий термин для тех, кто испытывает сексуальное или романтическое влечение к вымышленным персонажам.
Акихико Кондо основал ассоциацию FictoSexual с целью способствовать большему пониманию фиктосексуальности. В настоящее время в ассоциацию входят только четыре члена. Со всем тем мужчина планирует провести массовое мероприятие до конца этого года.
Акихико Кондо с "женой" / Фото Daily Star
"У общества нет хорошего понимания этой проблемы. Фиктосексуальные люди часто боятся преследований и не имеют возможности честно рассказать о своих чувствах. Я думаю, разговор может помочь им узнать, о чем они думают", – сказал Кондо.
"Надеюсь, что в будущем фиктосексуалы не будут преследоваться, и их примет каждое место, если именно там они захотят провести свою свадьбу", – дополнил он.
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Изуми Цудзи, профессор социологии культуры из Университета Тюо и секретарь Японской молодежной исследовательской группы, отметил: "Фиктосексуалы возникли примерно в одно и то же время с явлением японской подкультуры, известной как "отаку", в 1980-х и 1990-х годах". Термин "этака" – это жаргонный термин, который можно перевести как "компьютерщик" или "гик".
Цудзи указал, что Кондо стал пионером движения фиктосексуалов. Его избранный образ куклы – это воспроизведение Хацуне Мику, компьютерной поп певицы, ранее выступавшей вместе с Леди Гагой.
Пара живет вместе уже пять лет. Во время разговора с агентством новостей Asahi, Кондо рассказал: "Каждый день я рассказываю ей о своих планах, таких как "я иду на работу", и говорю ей комплименты за ее волшебный вид. Возможно, со временем мои ценности инвертировались из-за моей увлечённости видеоигры и анимацией, и фиктивные персонажи для меня стали важнее реальных людей".