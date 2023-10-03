Постійно мають стосунки на відстані: 4 знаки зодіаку

Стосунки між людьми – складна річ, а особливо на відстані. Це вимагає терпіння, дисципліни, вміння йти на компроміс, поваги. Декотрі люди постійно опиняються в таких стосунках.

Кожна людина по-різному сприймає поняття стосунків на відстані. Для когось – це спосіб перевірити свої почуття, а хто вважає, що це ні до чого не зобов'язує. На думку астрологів, постійно потрапляють в стосунки на відстані Скорпіони, Риби, Близнюки та Леви.

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Скорпіон

У представників цього знаку зодіаку взагалі не часто бувають любовні стосунки. А якщо й трапиться, то між партнерами – тисячі кілометрів, різні країни або й континенти. Доводиться спілкуватися з коханою людиною лише в соціальних мережах. Часто це ні до чого не призводить.

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Риби

Іноді Риби настільки закриваються, що не здатні впустити у своє життя нову людину. Тому вони занурюються у віртуальний світ, де знаходять собі хобі, друзів, а то й партнера чи партнерку. Їм комфортно тримати з людьми дистанцію, тому в реальному житті не поспішають зближатися.

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Близнюки

Близнюки звикли віддавати партнеру весь свій час, енергію та емоції. Нерідко партнери нехтують таким гарним ставленням. Тому Близнюки віддаляються від реальності та надають перевагу стосункам на відстані. Це допомагає їм роздивитися партнера здалеку та зрозуміти, чи їх влаштовує ця людина.

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Лев

Леви – часто егоцентричні особистості, світ яких крутиться лише навколо них. І саме стосунки на дистанції дають їм змогу зберігати певну внутрішню свободу. Тож нерідко потрапляють у віртуальні романи. До того ж таким чином, вони мають достатньо особистого простору, що дуже важливо для Левів.

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