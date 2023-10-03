Тельці, Риби та Діви, не варто спішно ухвалювати важливе рішення. Згодом ви можете пожаліти через його наслідки, пише 24 Канал.

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Телець

Підготуйтеся морально до нових викликів. Як би не було важко, тримайте себе в руках. Та, за можливості, не поспішайте з рішеннями. Відчуйте, коли будете справді готові це зробити.

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Риби

У вас можуть виникнути певні проблеми. Люди, що оточують, наполягатимуть терміново ухвалити рішення. Однак, не дозволяйте на себе тиснути. Краще оцініть усі ризики.

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Діва

Діви, ви чудові аналітики. Завжди пам'ятайте про це і дійте з розумом. Варто справитися з переживаннями, адже через них можете пропустити важливу деталь. Зосередьтеся, зважте всі "за" та "проти".

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