Так, Скорпіон, Водолій, Близнюки й Терези – пристрасні коханці. Секс з ними ви точно ніколи не забудете, пише Love 24.

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Скорпіон

Представники цього знаку зодіаку – найпристрасніші коханці. Скорпіони повністю віддаються процесу. Вони вміють вразити та принести партнеру максимум задоволення.

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Водолій

Ці люди вміють запалити вогонь у ліжку й не тільки. Вони зроблять усе, щоб партнер відчув найкраще задоволення. Водолії готові до експериментів і знають, як зробити секс справді незабутним.

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Терези

Це ласкаві, водночас пристрасні коханці. Терези люблять робити ну дуже приємні сюрпризи та дбайливо ставляться до потреб партнера. Уважні та романтичні.

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Близнюки

Близнюки – пристрасні коханці. Вони завжди знають, як приголомшити партнера. Вміють бути непередбачуваними, сміливо експериментують і не бояться виступати ініціаторами.

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