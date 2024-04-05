Так, Скорпион, Водолей, Близнецы и Весы – страстные любовники. Секс с ними вы точно никогда не забудете, пишет Love 24.
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Скорпион
Представители этого знака зодиака – самые страстные любовники. Скорпионы полностью отдаются процессу. Они умеют поразить и доставить партнеру максимум удовольствия.
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Водолей
Эти люди умеют зажечь огонь в постели и не только. Они сделают все, чтобы партнер почувствовал лучшее удовольствие. Водолеи готовы к экспериментам и знают, как сделать секс действительно незабываемым.
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Весы
Это ласковые, одновременно страстные любовники. Весы любят делать ну очень приятные сюрпризы и бережно относятся к потребностям партнера. Внимательные и романтические.
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Близнецы
Близнецы – страстные любовники. Они всегда знают, как ошеломить партнера. Умеют быть непредсказуемыми, смело экспериментируют и не боятся выступать инициаторами.
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