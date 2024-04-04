Так, Львы, вы точно и подумать не могли, что придется с кем-то делить партнера. Впереди нелегкие решения, пишет Love 24.

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Лев

В апреле 2024 года Львы могут оказаться в любовном треугольнике. Ситуация будет совсем нелегкой. Вам придется принимать непростые решения.

Как бы ни было трудно, сохраняйте спокойствие, сосредоточьтесь на собственных чувствах и желаниях. Позвольте себе прожить этот период именно так, как чувствуете.

Не простите советов, подумайте самостоятельно. И обязательно прислушайтесь к своему сердцу.

Львы, поверьте, со временем вы поймете, что все не лучше. Не опускайте рук. У вас еще все будет хорошо.

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