Овен и Скорпион. Именно эти два знака зодиака являются лучшими в сексе, пишет Love 24.
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Овен
Стихией этого знака зодиака является огонь, что конечно же, отражается на его сексуальности. Овны знают, как доставить партнеру максимальное удовольствие.
Им нравится управлять ситуацией в постели. Эти люди не боятся экспериментировать и помогут раскрыться любимому человеку.
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Скорпион
Страстные и зажигательные Скорпионы в сексе выкладываются на полную. Стремятся сделать все идеально.
Они умеют удивлять, готовы удовлетворить желания партнера. А еще не стесняются говорить о своих предпочтениях открыто.
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