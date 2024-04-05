Овен и Скорпион. Именно эти два знака зодиака являются лучшими в сексе, пишет Love 24.

Кстати Как целуется каждый знак зодиака: кто в этом лучший

Овен

Стихией этого знака зодиака является огонь, что конечно же, отражается на его сексуальности. Овны знают, как доставить партнеру максимальное удовольствие.

Им нравится управлять ситуацией в постели. Эти люди не боятся экспериментировать и помогут раскрыться любимому человеку.

Гороскоп для Овнов

Обратите внимание Во время ретроградного Меркурия 3 знака зодиака найдут любовь

Скорпион

Страстные и зажигательные Скорпионы в сексе выкладываются на полную. Стремятся сделать все идеально.

Они умеют удивлять, готовы удовлетворить желания партнера. А еще не стесняются говорить о своих предпочтениях открыто.

Важно Кто из знаков зодиака совсем скоро окажется в любовном треугольнике

Гороскоп для Скорпионов