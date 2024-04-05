Овен і Скорпіон. Саме ці два знаки зодіаку є найкращими в сексі, пише Love 24.
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Овен
Стихією цього знаку зодіаку є вогонь, що звичайно ж, відображається на його сексуальності. Овни знають, як принести партнеру максимальне задоволення.
Їм подобається керувати ситуацією в ліжку. Ці люди не бояться експериментувати й допоможуть розкритися коханій людині.
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Скорпіон
Пристрасті та запальні Скорпіони в сексі викладаються на повну. Прагнуть зробити все ідеально.
Вони вміють дивувати, готові задовольнити бажання партнера. А ще не соромляться говорити про свої вподобання відкрито.
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