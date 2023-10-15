У кожної людини можуть бути свої сексуальні вподобання. Тут головне – знайти людину, з якою вони будуть схожими. Й тоді інтимна близькість буде приносити справжнє задоволення. Є кілька пар серед знаків зодіаку, які вдало підходять одне одному.

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Водолій і Козоріг

Ці два знаки обоє добре знають, чого вони хочуть від сексу, тому не соромляться це озвучувати. Обидва – пристрасні й темпераментні, готові на експерименти заради коханої людини. Це тандем двох людей, які знайшли одне одного та насолоджуються інтимом один з одним.



Пристрасний секс / Фото Pixabay

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Лев і Рак

Лев – домінантний і напористий знак, а Рак – орієнтується по ситуації. Така маневреність допомагає їм відчувати одне одного та втілювати найсміливіші бажання. Готовність до експериментів цих знаків творить дива у ліжку.

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Терези та Скорпіон

Зазвичай ці партнери вміють чути й прислухатися одне до одного. Тому й секс виходить чуттєвим і ніжним. Вони вміють заводити з півоберта та насолоджуватися процесом на повну. Така відкритість й щирість тільки грає на руку обом закоханим.



Чуттєвий секс / Фото Thesexy.es

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Стрілець і Овен

Обоє знаків зодіаку відрізняються пристрасністю, тому секс Стрільця та Овна зазвичай дуже яскравий. А все завдяки проникливим поглядам і шаленим ласкам. Сором'язливості у такій парі не має місця, тому й секс виходить просто чудовим.

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Близнюки та Діва

Ці знаки – дуже між собою схожі та гармонійні. У них збігаються уподобання на секс, що робить інтимний контакт незабутнім. Тому що вони викладаються у ньому на максимум, не шкодуючи ні часу, ні сил. Відповідно, й результат приносить задоволення.