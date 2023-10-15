У каждого человека могут быть свои сексуальные предпочтения. Здесь главное – найти человека, с которым они будут похожи. И тогда интимная близость будет доставлять настоящее удовольствие. Есть несколько пар среди знаков зодиака, которые удачно подходят друг другу.

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Водолей и Козерог

Эти два знака оба хорошо знают, чего они хотят от секса, потому не стесняются это озвучивать. Оба – страстны и темпераментны, готовы на эксперименты ради любимого человека. Это тандем двух людей, нашедших друг друга и наслаждающихся интимом друг с другом.



Страстный секс / Фото Pixabay

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Лев и Рак

Лев – доминантный и напористый знак, а Рак – ориентируется по ситуации. Такая маневренность помогает им чувствовать друг друга и воплощать самые смелые желания. Готовность к экспериментам этих знаков творит чудеса в постели.

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Весы и Скорпион

Обычно эти партнеры умеют слышать и прислушиваться друг к другу. Потому и секс получается чувственным и нежным. Они умеют заводить с полуоборота и наслаждаться процессом по полной. Такая открытость и искренность только играет на руку обоим влюбленным.



Чувственный секс / Фото Thesexy.es

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Стрелец и Овен

Оба знака зодиака отличаются страстностью, поэтому секс Стрельца и Овна обычно очень яркий. А все благодаря проницательным взглядам и безумным ласкам. Застенчивости в такой паре нет места, поэтому и секс получается просто замечательным.

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Близнецы и Дева

Эти знаки очень между собой похожи и гармоничны. У них совпадают предпочтения секс, что делает интимный контакт незабываемым. Потому что они выкладываются в нем на максимум, не жалея ни времени, ни сил. Соответственно, и результат доставляет удовольствие.